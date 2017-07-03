Выставку «Такое короткое лето» откроют в художественном музее.

03.07.2017 19:59:05 (GMT+12)

Выставку «Такое короткое лето» откроют в художественном музее.

С 6 июля 2017 г. в малом вставочном зале музея начинает работу выставка «Такое короткое лето». В произведениях, представленных на выставке – разнообразие жанров и стилей, сюжетов и композиций, объединенных одной темой – темой лета.



В экспозицию выставки «Такое короткое лето» входят живописные и графические произведения из фондов художественного музея зарубежных и российских художников. Среди них живописные полотна камчатских мастеров: «Старый город» Юрия Грициенко, «Натюрморт с морошкой» Владимира Соколова-Ширшова, «Вечер на реке Тымлат» Юрия Колдаева. Панорамные виды летних ландшафтов Приморья и Курильских островов разворачиваются на холстах дальневосточных художников Кирилла Шебеко, Юлия Рачёва.



Графические листы ростовского художника Владимира Куприянова с легкой непринужденностью вводят нас в пору летнего отдыха и приятных забот.



Выставка через произведения художников представит летний период не только как время года, но и как особое настроение, позволит уловить тот особый дух летнего отдыха, беспечности, ощущения счастья от простых радостей жизни.





Выставка будет работать с 6 июля по 30 июля.

Адрес: ул. Ленинская, 36, Остановка автобуса «Аллея флота».

Часы работы выставочного зала: с 1000 до 1800 без перерыва, выходной – вторник.

Справки по тел.: 42-37-07; 43-39-00.



