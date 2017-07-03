03.07.2017 19:59:05 (GMT+12)
Выставку «Такое короткое лето» откроют в художественном музее.
С 6 июля 2017 г. в малом вставочном зале музея начинает работу выставка «Такое короткое лето». В произведениях, представленных на выставке – разнообразие жанров и стилей, сюжетов и композиций, объединенных одной темой – темой лета.
В экспозицию выставки «Такое короткое лето» входят живописные и графические произведения из фондов художественного музея зарубежных и российских художников. Среди них живописные полотна камчатских мастеров: «Старый город» Юрия Грициенко, «Натюрморт с морошкой» Владимира Соколова-Ширшова, «Вечер на реке Тымлат» Юрия Колдаева. Панорамные виды летних ландшафтов Приморья и Курильских островов разворачиваются на холстах дальневосточных художников Кирилла Шебеко, Юлия Рачёва.
Графические листы ростовского художника Владимира Куприянова с легкой непринужденностью вводят нас в пору летнего отдыха и приятных забот.
Выставка через произведения художников представит летний период не только как время года, но и как особое настроение, позволит уловить тот особый дух летнего отдыха, беспечности, ощущения счастья от простых радостей жизни.
Выставка будет работать с 6 июля по 30 июля.
Адрес: ул. Ленинская, 36, Остановка автобуса «Аллея флота».
Часы работы выставочного зала: с 1000 до 1800 без перерыва, выходной – вторник.
Справки по тел.: 42-37-07; 43-39-00.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+