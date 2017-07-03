Праздник «Ромашкин день» пройдет в детской библиотеке

03.07.2017 19:53:51 (GMT+12)
Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Участники узнают об истоках праздника и связанных с ним традициях, услышат легенду о Петре и Февронии , увидят снятый по её мотивам мультипликационный фильм, ответят на вопросы викторин и примут участие в командных конкурсных заданиях. Самым внимательным и активным участникам будут вручены ромашки - символы Дня семьи, любви и верности.
Государственный праздник «Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья» отмечается в Российской Федерации 8 июля с 2008 в День памяти православных святых покровителей семьи и брака Петра и Февронии. Этот же день имеет древнеславянские традиции, связанные с купальскими играми и днем первого покоса. С ними связано его народное название, «Феврония-русальница» и отмена запретов на заготовку трав и купание.
Программа «Ромашкин день» пройдет в актовом зале библиотеки 4 июля, начало в 14 часов.
Вход свободный.
Возраст 12+
Подробную информацию можно узнать по телефону 8(4152) 20-42-96
Елена КУЗНЕЦОВА, заместитель директора детской библиотеки
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