Праздник «Ромашкин день» пройдет в детской библиотеке

03.07.2017 19:53:51 (GMT+12)

Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Участники узнают об истоках праздника и связанных с ним традициях, услышат легенду о Петре и Февронии , увидят снятый по её мотивам мультипликационный фильм, ответят на вопросы викторин и примут участие в командных конкурсных заданиях. Самым внимательным и активным участникам будут вручены ромашки - символы Дня семьи, любви и верности.



Государственный праздник «Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья» отмечается в Российской Федерации 8 июля с 2008 в День памяти православных святых покровителей семьи и брака Петра и Февронии. Этот же день имеет древнеславянские традиции, связанные с купальскими играми и днем первого покоса. С ними связано его народное название, «Феврония-русальница» и отмена запретов на заготовку трав и купание.



Программа «Ромашкин день» пройдет в актовом зале библиотеки 4 июля, начало в 14 часов.



Вход свободный.

Возраст 12+



Подробную информацию можно узнать по телефону 8(4152) 20-42-96





Елена КУЗНЕЦОВА, заместитель директора детской библиотеки