Праздник «Ромашкин день» пройдет в детской библиотеке

03.07.2017 19:53:51 (GMT+12)

Праздник «Ромашкин день» пройдет в детской библиотеке

Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Участники    узнают  об истоках   праздника и связанных с ним традициях,  услышат легенду о Петре и Февронии , увидят снятый по её мотивам мультипликационный фильм, ответят на вопросы викторин и примут участие в командных конкурсных заданиях. Самым внимательным и  активным участникам  будут вручены ромашки - символы     Дня семьи, любви и верности.

Государственный праздник «Всероссийский  день супружеской любви и семейного счастья» отмечается в Российской Федерации 8 июля с 2008   в День памяти православных святых покровителей семьи и брака Петра и Февронии.  Этот же день имеет древнеславянские традиции, связанные с купальскими играми и днем первого покоса. С ними связано его народное название, «Феврония-русальница»   и    отмена запретов на заготовку трав и купание.

Программа «Ромашкин день» пройдет  в актовом зале библиотеки 4 июля, начало в 14 часов.

Вход свободный.
Возраст 12+

Подробную информацию можно узнать по телефону 8(4152) 20-42-96


Елена КУЗНЕЦОВА, заместитель директора детской библиотеки

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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