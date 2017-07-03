Транспортная прокуратура извещает: Всероссийский день приёма предпринимателей

03.07.2017 19:50:58 (GMT+12)

Всероссийский день приема предпринимателей будет проведен 4 июля с 10 до 18 часов



Местом проведения приема предпринимателей в Камчатской транспортной прокуратуре является помещение прокуратуры, расположенной по адресу: ул. Владивостокская, д. 29, г. Петропавловск-Камчатский.

Личный прием проводится при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

