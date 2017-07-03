Открылась вторая смена трудовых отрядов «Молодой Петропавловск»

03.07.2017 19:40:58 (GMT+12)

В администрации Петропавловска-Камчатского состоялось торжественное открытие второй смены молодежных трудовых отрядов по благоустройству городских территорий «Молодой Петропавловск».



Трудоустройством подростков занимался МАУ «Молодежный центр».



В понедельник, 3 июля, 187 ребят прошли инструктаж по технике безопасности и получили задание на уборочные работы в июле. Школьники распределены на 11 трудовых отрядов.



«В июле ребята будут проводить уборку территорий в различных районах Петропавловска. Кроме того, мы запланировали не менее трех экологических акций в местах, где обычно массово отдыхают горожане», - пояснили в Молодежном центре.



Напомним, в трудовой отряд может вступить каждый школьник, достигший возраста 14 лет и желающий не просто принести пользу своему городу, но и получить за это законную заработную плату.



В первой смене усилиями ребят от мусора была очищена большая территория краевого центра: от микрорайона «Завойко» до 10 километра, включая микрорайон «Заозерный». За это время ребята собрали около 17 тыс. мешков мусора.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе мэрии.



