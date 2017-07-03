Площадь Дзержинского в Петропавловске сохранила лидерство в голосовании за благоустройство

03.07.2017 19:38:56 (GMT+12)

Завершилось голосование за выбор общественной территории для благоустройства в Петропавловске-Камчатском в рамках долгосрочной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 гг».



По количеству набранных голосов среди территорий, планируемых к благоустройству в приоритетном порядке, определилась пятерка лидеров:



- Площадь Дзержинского по пр. К. Маркса (включая Монумент славы пограничникам), 1537 голосов (38,21%);



- Спортивная площадка по пр. Таранца, 9, 961 голосов (23,89%);



- Сквер возле памятника им. В.И. Ленина по ул. Сахалинская, 418 голосов (10,39%);



- Сквер у Храмового комплекса по ул. Владивостокская (2-й этап), 258 голосов (6,41%);



- Сквер у магазина «Для милых дам» на Силуэте, включая пешеходные зоны от ресторана «Лонхей» до ТЦ «Парус», по ул. Тушканова (от бывшего НК «Мельница» до АЗС), пр. 50 лет Октября (от Силуэта до ЦУМа), голосов 187 (4,65%).



«Жители Петропавловска-Камчатского высказали свои пожелания по благоустройству городских территорий – скверов и парков. Результаты голосования станут основой для разработки проекта муниципальной программы «Современная городская среда» на 2018-2022 годы. В ближайшее время будет определён объем и порядок финансирования благоустройства городских территорий», - сказал заместитель главы города Дмитрий Платонов.



Напомним, что голосование проходило с 16 мая по 30 июня на главной странице официального сайта Петропавловск-Камчатского городского округа. Всего в нем приняло участие 4 023 человека.



«В настоящее время в план благоустройства до конца 2017 года уже вошел сквер по улице Кирдищева и городской парк на улице Индустриальная. Эти территории стали победителями народного голосования, которое проводилось весной этого года. Кроме того, в ближайшее время начнется реставрация памятника Ленину на территории сквера по улице Сахалинская, который вошел в пятёрку лидеров недавнего голосования», - добавил Дмитрий Платонов.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе мэрии.



