Торжественный митинг, посвященный Дню ветеранов боевых действий, состоялся в Петропавловске-Камчатском

03.07.2017 19:32:28 (GMT+12)

Торжественный митинг, посвященный Дню ветеранов боевых действий, состоялся в Петропавловске-Камчатском

К памятнику героям, погибшим при защите Отечества, цветы в парке Победы возложили ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты и бойцы специальных подразделений, выполнявших воинский долг в «горячих точках».

В память героев, отдавших жизни в военных конфликтах, была объявлена минута молчания. Прогремели выстрелы военного салюта.

«Сегодня мы вспоминаем солдат и офицеров, которые не вернулись из горячих точек. Каждый из них проявил мужество и отвагу, выполняя свой боевой долг ради мира и спокойствия всех нас. Вечная память погибшим. Низкий поклон матерям и отцам, которые воспитали достойных сыновей. Огромное спасибо и низкий поклон ветеранам боевых действий, которые сегодня с нами и хранят память о своих боевых товарищах», - сказал координатор проекта «Бессмертный полк» в Камчатском крае Игорь Вариченко.

За заслуги перед Родиной ветеранам вручили благодарственные письма и нагрудные знаки.

Прозвучал концерт вокально-инструментального ансамбля из Вилючинска.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе мэрии.

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