Смерть в колыбели

03.07.2017 16:30:57 (GMT+12)

Следственным отделом по г. Петропавловск-Камчатский следственного управления СК России по Камчатскому краю проводится процессуальная проверка по факту смерти 11-месячного ребенка в квартире одного из домов по ул. Корякская в г. Петропавловске-Камчатском.



По предварительным данным 02.07.2017 в дневное время 31-летняя женщина отправилась в магазин, оставив дома 11-месячную дочь и 2-летнего сына под присмотром старшей 12-летней дочери.



Примерно через 20 минут после ухода матери девочка заметила, что у младшей сестры посинели пальца на руках и та не дышит. Об увиденном она сразу сообщила матери по телефону.



Через несколько минут вернувшись домой женщина вызвала скорую медицинскую помощь и до приезда медиков попыталась самостоятельно оказать первую помощь дочке, однако приехавший врач констатировал смерть 11-месячной девочки.



Осмотром тела ребенка признаков насильственной смерти не выявлено.



В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причины смерти ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.





Денис ВОЛОЩЕНКО, и.о. старшего помощника руководителя

следственного управления





