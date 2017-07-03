На юге Камчатки сегодня

03.07.2017 14:01:49 (GMT+12)

Над побережьем юга Камчатки сегодня стоит плотный туман, но, проехав в глубь полуострова на 8-10 км, попадаешь в совершенно другой мир, где царит солнце и буйство летних красок.



Фото: Фома БЕССРЕБРЕННИКОВ.

