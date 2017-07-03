В Коряках сегодня

03.07.2017 13:57:05 (GMT+12)

В Коряках сегодня утренняя туманная мгла потихоньку сменяется ясной и теплой погодой. Дует слабый восточный ветер. Температура воздуха +18.



Всем легкого начала рабочей недели и хорошего настроения.



На снимке: пост пожарной охраны.



Фото: Максим БОДА.