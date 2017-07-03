Утилизация ртутьсодержащих ламп под контролем судебных приставов

03.07.2017 13:52:42 (GMT+12)

В Елизовский районный отдел судебных приставов поступили исполнительные листы с решением Елизовского районного суда обязать управляющие компании и ТСЖ обеспечить сбор, размещение и передачу отработанных ртутьсодержащих ламп среди жильцов многоквартирных домов Елизовского района.



Жителям домов негде было утилизировать эти опасные отходы, их зачастую выбрасывали в мусорные контейнеры, тем самым нанося вред здоровью людей и окружающей среде.



Ртуть, содержащаяся в люминесцентных лампах, является веществом первого класса опасности. Если такая лампа разбивается в закрытом помещении (квартире, подъезде дома), то выветривание опасных веществ может продолжаться около суток. При захоронении ртутьсодержащих ламп на общих мусорных полигонах происходит отравление почвы и близлежащих водоемов.



Согласно постановлению Правительства РФ о правилах обращения с отходами в части осветительных устройств, управляющие компании обязаны организовывать сбор ртутьсодержащих ламп среди жильцов многоквартирных домов.



Судебные приставы направили исполнительные листы всем управляющим компаниям и ТСЖ Елизовского района. На данный момент 19 исполнительных производств окончено фактом.



Медея САМНИДЗЕ, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю



