Утилизация ртутьсодержащих ламп под контролем судебных приставов

03.07.2017 13:52:42 (GMT+12)
В Елизовский районный отдел судебных приставов поступили исполнительные листы с решением Елизовского районного суда обязать управляющие компании и ТСЖ обеспечить сбор, размещение и передачу отработанных ртутьсодержащих ламп среди жильцов многоквартирных домов Елизовского района.
Жителям домов негде было утилизировать эти опасные отходы, их зачастую выбрасывали в мусорные контейнеры, тем самым нанося вред здоровью людей и окружающей среде.
Ртуть, содержащаяся в люминесцентных лампах, является веществом первого класса опасности. Если такая лампа разбивается в закрытом помещении (квартире, подъезде дома), то выветривание опасных веществ может продолжаться около суток. При захоронении ртутьсодержащих ламп на общих мусорных полигонах происходит отравление почвы и близлежащих водоемов.
Согласно постановлению Правительства РФ о правилах обращения с отходами в части осветительных устройств, управляющие компании обязаны организовывать сбор ртутьсодержащих ламп среди жильцов многоквартирных домов.
Судебные приставы направили исполнительные листы всем управляющим компаниям и ТСЖ Елизовского района. На данный момент 19 исполнительных производств окончено фактом.
Медея САМНИДЗЕ, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю
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