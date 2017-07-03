В хозяйстве всё пригодится

03.07.2017 13:50:33 (GMT+12)



В полицию с заявлением о хищении стометрового телефонного провода обратился 46-летний директор автозаправочной станции в Петропавловске-Камчатском. Кража обнаружилась вскоре после того, как перестал работать терминал для оплаты банковскими картами.

Камеры видеонаблюдения на территории автозаправки зафиксировали, как рано утром неизвестный мужчина тайно обрезал и похитил медный четырехжильный провод.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что хищение совершил 78-летний пенсионер, имеющий неподалеку от АЗС собственное приусадебное хозяйство.

Похищенное изъято. По данному факту проводится проверка.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю