В Милькове сегодня

03.07.2017 12:03:31 (GMT+12)

В Милькове сегодня солнечно и тепло, осадков не ожидается. Лёгкий ветерок - прохладный и приятный. Июль набирает силу. Лето в самом разгаре. Всем лёгкого понедельника и хорошей рабочей недели!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.