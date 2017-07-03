Госавтоинспекция отмечает 81-ю годовщину со дня образования

03.07.2017 10:50:31 (GMT+12)

3 июля, исполняется 81 год со дня образования службы ГАИ-ГИБДД в системе МВД России.



Каждый год камчатские автоинспекторы привлекают к ответственности сотни тысяч нарушителей правил дорожного движения, раскрывают преступления, возвращают законным владельцам угнанный транспорт, разыскивают водителей, скрывшихся с места ДТП.

Вся ежедневная деятельность сотрудников ГИБДД посвящена тому, чтобы повысить безопасность людей на дорогах края, сохранить их жизни и здоровье.



Сотрудники камчатской Госавтоинспекции благодарят всех, кто способствует этой важной профилактической работе: представителей различных организаций, журналистов, педагогов, своих помощников из отрядов юных инспекторов движения, а также всех водителей и пешеходов, которые, находясь на дороге, в первую очередь думают о безопасности.



Сегодня на утреннем совещании начальник УМВД России по Камчатскому краю генерал-майор полиции Александр Сидоренко поздравил коллег с профессиональным праздником и вручил ведомственные награды.



Почетной грамотой УМВД России по Камчатскому краю награждены старший инспектор дорожно-патрульной службы ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю капитан полиции Алексей Вакулин, старший инспектор по кадровой и воспитательной работы ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю капитан полиции Ирина Вакулина, инспектор (по пропаганде безопасного дорожного движения) группы пропаганды ПДД ОГИБДД УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому старший лейтенант полиции Денис Голуб.



В праздничный день сотрудникам службы ГИБДД были вручены очередные офицерские звания: подполковник полиции Татьяне Козлинской, заместителю начальника отдела ДПС и исполнения административного законодательства УМВД России по Камчатскому краю, капитан полиции Александру Рябову, старшему инспектору группы по розыску ОБ ДПС ГИБДД, и Андрею Филипцову, командиру второго взвода ОБ ДПС ГИБДД.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

