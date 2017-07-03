Срочно в номер: вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел в стратосферу

03.07.2017 10:29:41 (GMT+12)

Срочно в номер: вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел в стратосферу

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла в стратосферу, облако вулканических частиц поднялось до 12 км над уровнем моря. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Сегодня ночью на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс на высоту до 12 км над уровнем моря. Высота самого вулкана составляет 3283 метра. С учетом направления ветра, пепловый шлейф распространился в южном и юго-западном направлениях на 300 км. Населенных пунктов на пути облака пепла нет ", - сообщил собеседник.

В связи с выбросом пепла для авиации установлен наивысший - красный - код опасности. Авиакомпаниям рекомендовано изменить маршруты движения самолетов.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, один из наиболее крупных на ее территории. Извержение продолжается с кратковременными периодами затишья с 2010 года. На нем постоянно происходит рост лавового купола, наблюдается парогазовая деятельность, сход раскаленных лавин. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи Усть- Камчатского района, в котором проживают около 5 тыс. человек.

(ТАСС).

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