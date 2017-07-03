Стал депутатом – увольняйся со службы!

03.07.2017 09:32:13 (GMT+12)

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Камчатского краевого суда оставлено в силе решение Елизовского районного суда, которым с военнослужащего, избранного депутатом представительного органа муниципального образования и не прекратившего военную службу, были взысканы расходы на проведение повторных выборов.



Как установил суд, в июне 2015 года на сессии Собрания депутатов Вулканного городского поселения принято решение о проведении выборов в данный представительный орган. Одним из кандидатов в депутаты зарегистрировался житель п. Вулканный П., который на момент подачи заявления являлся военнослужащим, однако взял на себя обязательство в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата, как того требуют положения Федерального Закона «О государственной службе в Российской Федерации» и Закона Камчатского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае».



По результатам состоявшихся 13 сентября 2015 года выборов П. был избран в представительный орган, однако, будучи извещенным о своем избрании, не предоставил в установленный срок в адрес избирательной комиссии ни приказа о своем увольнении, ни заявления об увольнении. Данные обстоятельства послужили основанием для отмены результатов выборов и проведения повторных выборов, на которые были затрачены деньги из бюджета Вулканного городского поселения в размере 294 420 рублей.



Администрация муниципального образования обратилась в суд с иском к П. о возмещении понесенных расходов. Решением Елизовского районного суда Камчатского края от 29 марта 2017 года требования истца были удовлетворены в полном объеме. Суд пришел к выводу, что если кандидат не сложил с себя полномочия, несовместимые со статусом депутата, либо отказался от регистрации в качестве депутата представительного органа, в результате чего назначены повторные выборы, этот кандидат должен полностью возместить соответствующей избирательной комиссии произведенные ею расходы, связанные с проведением повторных выборов депутата представительного органа.



В апелляционной жалобе, направленной в Камчатский краевой суд, П. просил отменить вынесенное решение и принять по делу новое решение об отказе в удовлетворении требований Администрации муниципального образования. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Камчатского краевого суда от 15 июня 2017 года решение Елизовского суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба П. – без удовлетворения.



Решение вступило в законную силу.





Татьяна ХАБИБУЛИНА, пресс-секретарьКамчатского краевого суда



