На Камчатке будут судить участника преступной организации, поставлявшей наркотики в несколько регионов страны и ближнего зарубежья

03.07.2017 09:28:01 (GMT+12)

Заместитель прокурора Камчатского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летний ранее несудимого жителя города Москвы Алексея Гвоздева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (участие в преступной организации), ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в крупном размере, если преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).



По версии следствия, в 2012-2013 гг. несколько жителей Москвы, в том числе Гвоздев, создали преступную организацию «Osnova21vek» для незаконной поставки наркотических средств на территорию нескольких субъектов Российской Федерации, в том числе на Камчатку, а также в страны ближнего зарубежья.



В состав организации входили и жители Камчатского края, которые, в свою очередь, создали организованную преступную группу по распространению наркотиков на полуострове.



Международная преступная организация являлась сложно-структурированной, в нее входили «операторы», «закладчики», «программисты», «кассиры» и «курьеры», ее организаторы постоянно находились в Москве.



С апреля 2013 по июль 2014 года Гвоздев, являясь одним из активных участников сообщества, непосредственно обеспечивал его беспрерывное функционирование, исполняя функции «финансиста».



В 2016 году все 10 участников камчатской преступной группы, входившей в преступную организацию, осуждены, в том числе организатор группы Роман Доценко и скрывавшийся за границей Владимир Торопчинов. Кроме того, приговором Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края в июле 2016 года осуждены двое из участников международной преступной организации - жители г. Москвы Алексей Богачев и Денис Казакевич. Все они приговорены к длительным срокам лишения свободы. Приговоры вступили в силу.



Гвоздев находился в федеральном розыске, в связи с чем в октябре 2016 года обвинение в совершении указанных преступлений ему было предъявлено заочно.



В ходе совместной работы прокуратуры Камчатского края и следственного управления УМВД края по организации розыска в феврале 2017 года Гвоздева задержали в Москве сотрудниками камчатской полиции и доставили на Камчатку.



В ходе следствия обвиняемый изъявил желание сотрудничать и заключил с прокуратурой края досудебное соглашение. В результате его исполнения Гвоздев дал показания, закрепляющие доказательную базу в отношении руководства и других участников преступного сообщества.



В пятницу, 30 июня 2017 г., уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.



Лариса ШУНИНА, cтарший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению





