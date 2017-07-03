Обзор «Российской газеты» за 3 июля 2017 года

03.07.2017 05:49:05 (GMT+12)
Эксклюзив
Право руля
Начальник Госавтоинспекции Михаил Черников — о главных угрозах на дорогах
Владимир Баршев
Чуть больше двух недель назад — 17 июня — президент России назначил главой ГИБДД генерал-майора полиции Михаила Черникова. «Российская газета» стала первым СМИ, которому дал интервью новый начальник Госавтоинспекции страны. В беседе с корреспондентом газеты он рассказал о своем видении роли и задач ГАИ, способах противодействия коррупции на дорогах, новых приемах борьбы с лихачами и многом другом.
Интервью – на 1 полосе
Стихия
Перевернутое небо
За три часа в Москве выпала почти месячная норма осадков
Ирина Рыбникова, Светлана Батова
Столичные коммунальщики, обещавшие к понедельнику устранить весь нанесенный ураганом урон, справились с последствиями дождей досрочно — уже в воскресенье. В этот раз службы оповещения работали более слаженно и, несмотря на то, что 30 июня ураган в Московском регионе бушевал волнами, усиливаясь и трижды стихая за нескольких часов, урона он нанес меньше, чем его собрат месяцем раньше.
Синоптики утверждают, что в последний день июня был побит погодный рекорд.
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Что изменится в нашей жизни
Июль. Вступает в силу
ЖКХ
ГАЗ, ВОДА И ТЕПЛЫЕ ТРУБЫ
Ирина Жандарова
С 1 июля в России выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем по стране они поднялись на 4 процента. Для каждого региона определен свой предел. В Якутии власти могут поднять их на 6 процентов, а в Северной Осетии — всего на 2,5 процента.
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АЛКОГОЛЬ
ПИВО В ПЛАСТИК МНОГО НЕ НАЛИВАТЬ
Тарас Фомченков
За продажу спиртного в пластиковых бутылках емкостью более 1,5 литра предпринимателям будет грозить серьезный административный штраф. За нарушение на должностных лиц будет налагаться штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей. Для юридических лиц размер штрафа больше — от 300 до 500 тысяч рублей. В обоих случаях предусмотрена конфискация товара.
Вторая касается сельских магазинов. Если они продают спиртное, то с 1 июля должны начать фиксировать и передавать контролирующим органам информацию об объеме производства и оборота алкогольной продукции.
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ДЕНЬГИ
ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ ПЕРЕВЕДУТ НА КАРТУ «МИР»
Роман Маркелов
Российские банки с 1 июля обязаны использовать только национальные платежные инструменты при операциях с деньгами бюджетников. С этой даты россияне, пришедшие работать в бюджетную сферу либо впервые обратившиеся за получением пенсии, будут получать только карты системы «Мир».
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ТОРГОВЛЯ
КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ ПРОВЕРИМ ПО СМАРТФОНУ
Юлия Кривошапко
У россиян появилась возможность проверять легальность своих покупок, а заодно получать и хранить электронные чеки —крайне полезная опция для контроля за расходами.
Первого июля вступили в силу новые требования, которые обязывают торговые предприятия, в том числе те, которые работают в Интернете, перейти на более современные контрольно-кассовые аппараты с функцией передачи данных в Федеральную налоговую службу (ФНС). Что касается покупателей, то они при совершении каждой покупки теперь будут получать чеки со специальными QR-кодами. С их помощью можно будет выяснить, есть ли данные о совершенной покупке в налоговой службе или нет.
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КОНТРОЛЬ
ЗА ГМО БУДУТ ШТРАФОВАТЬ
Нина Егоршева
Обновился порядок государственной регистрации организмов, модифицированных с помощью генной инженерии (ГМО). Список ведомств достаточно широк — минздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Россельхознадзор.
Теперь же нарушителям законодательства в области генно-инженерной деятельности грозит административная ответственность.
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ЗДОРОВЬЕ
В РОССИИ НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ
Марина Гусенко
Теперь у россиян есть выбор: оформлять электронный больничный или бумажный. В первом случае поликлиники смогут экономить, а пациенты уже никогда не потеряют такой документ.
С 1 июня в России электронные больничные получили законный статус наравне с традиционными.
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КОШЕЛЕК
ДОХОДЫ ПОЙДУТ В РОСТ
Марина Гусенко
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырос с 1 июля до 7800 рублей. Это значит, что за полный рабочий день продолжительностью восемь часов нельзя будет в месяц платить меньше этой суммы. До этого дня она составляла 7500 рублей.
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ОФИЦИАЛЬНО
Какие перемены нас ожидают
Владимир Путин подписал ряд важнейших законов
РЕНОВАЦИЯ
ВАМ КЛЮЧИ К КОМФОРТУ
Любовь Проценко
Закон о пятиэтажках, как попросту назвали москвичи закон о реновации, более трех месяцев бурно обсуждавшийся не только в столице, но и в стране, в минувшую субботу подписал президент Владимир Путин. В этот же день документ был размещен на официальном портале правовой информации и вступил в силу.
Подробнее – на 2 полосе
ФИНАНСЫ
ЦЕНТРОБАНК БУДЕТ ОБЩАТЬСЯ С БАНКАМИ ПО ИНТЕРНЕТУ
Ирина Голова
Российские банки теперь смогут создавать на официальном сайте Центробанка личный кабинет и обмениваться с ЦБ информацией. Подробный порядок взаимодействия, как это предписывает новый закон, установит Банк России.
Через личный онлайн-кабинет Центробанк сможет направлять в адрес кредитной организации необходимые документы, в том числе запросы, свои требования, предписания. А также разъяснения по поводу применения разных нормативных актов регулятора.
Подробнее – на 2 полосе
БЕЗОПАСНОСТЬ
ТЫЛЫ ПРИКРОЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Юрий Гаврилов
Президент РФ утвердил изменения в Федеральный конституционный закон «О военном положении». В комментарии к документу говорится, что его корректировка связана с необходимостью повысить эффективность работы органов госвласти и местного самоуправления при организации и ведении территориальной обороны.
Подробнее – на 2 полосе
ТЕХНОЛОГИИ
«ПИРАТСКИЕ» САЙТЫ БУДУТ БЛОКИРОВАТЬ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК
Ирина Жандарова
Копии пиратских сайтов, или так называемые «зеркала», теперь можно будет блокировать в течение суток. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.
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ТРУДОВОЙ КОДЕКС
ПОДРОСТКИ СМОГУТ РАБОТАТЬ НЕ ТОЛЬКО В КАНИКУЛЫ
Ирина Жандарова
Президент подписал поправки в Трудовой кодекс, которые разрешают подросткам с 15 лет работать по трудовому договору.
Но труд этот должен быть легким, не причиняющим вреда здоровью детей.
Также трудовой договор могут заключить подростки с 15 лет, оставившие учебу до получения основного общего образования или отчисленные из школы или колледжа и продолжающие получать общее образование в иной форме обучения, например экстерном.
Подробнее – на 2 полосе
ПРАВО
КОРРУПЦИОНЕРЫ ПОПАДУТ В «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
Татьяна Замахина
С 1 января 2018 года в России появится реестр коррупционеров, который станет не только своего рода «доской позора», но и базой данных для кадровиков. В результате уволенные за взятки бывшие чиновники и силовики не смогут вернуться на госслужбу и продолжать свою незаконную деятельность. Закон на эту тему подписал президент РФ Владимир Путин.
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ПРОЦЕДУРА
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ БЫСТРЕЕ ВЫПУСТЯТ ИЗ СИЗО
Владислав Куликов
Новый закон ускорил процедуру освобождения тяжелобольных арестантов из следственных изоляторов.
Глава государства подписал поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые устанавливают следователю жесткий срок — три дня, ни минутой больше — в течение которого он должен изменить меру пресечения тяжелобольному арестанту. Отсчет начнется с того момента, как следователь получит соответствующее медицинское заключение.
Подробнее – на 2 полосе
КРЕДИТЫ
АППЕТИТ ПРИШЕЛ
Займы для малого бизнеса вырастут в полтора раза
Тарас Фомченков
Максимальная сумма кредитов малому и среднему бизнесу, которую он может получить через микрофинансовые организации, вырастет с 3 до 5 миллионов рублей, такой законопроект готовят в минэкономразвития. Инициатива будет востребована бизнесом, считают эксперты, но при соблюдении ряда условий.
Подробнее – на 4 полосе
ТРАНСПОРТ
Счет давности
Запрет на перевозку детей в старых автобусах отложили еще на полгода
Александра Воздвиженская, Татьяна Шадрина
Детей через полгода нельзя будет перевозить в автобусах, срок эксплуатации которых превышает десять лет. Предполагалось, что требование об этом вступит в силу 1 июля 2017 года, однако правительство перенесло срок на полгода вперед — на 1 января 2018-го.
Принятое решение позволит регионам и организациям-перевозчикам завершить обновление парка автобусов, которые будут использоваться для организованных перевозок групп детей, говорится в сообщении на сайте правительства.
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МЕДИЦИНА
К врачу по рейтингу
Утверждены новые критерии оказания медпомощи
Марина Гусенко
В России будут составлять рейтинги медицинских учреждений. Это позволит людям выбирать лучших врачей, лучшие больницы и поликлиники.
Для этого создают систему оценки качества медицинской помощи. С 1 июля вводятся новые критерии. Они утверждены приказом минздрава.
Подробнее – на 4 полосе
("Российская газета").
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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