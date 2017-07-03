Доброе утро, Камчатка!

03.07.2017 05:36:02 (GMT+12)

Сегодня понедельник, 3 июля 2017 года. По старому стилю 20 июня.



Седмица 5-я по Пятидесятнице. Сщмч. Мефодия, еп. Патарского (312). Блгв. кн. Глеба Владимирского (сына св. Андрея Боголюбского) (XII).



Свт. Мины, еп. Полоцкого (1116). Перенесение мощей свт. Гурия, архиеп. Казанского (1630). Мчч. Инны, Пинны и Риммы (I–II). Мчч. Аристоклия пресвитера, Димитриана диакона и Афанасия чтеца (ок. 306). Свт. Левкия исп., еп. Врунтисиопольского (V). Прав. Николая Кава́силы (ок. 1397).



Моденской (Косинской) иконы Божией Матери.



По мусульманскому календарю — 9 шауваля [X] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 9 таммуза 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ).



День образования Республики Алтай.



День Республики Хакасия.



День Независимости Республики Беларусь.



3 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ



1528 Папа римский Клемент VII специальной буллой узаконил орден монахов-капуцинов.



1608 Самюэль де Шамплен основал форт Квебек.



1830 В ходе Кавказской войны (1817-1864) началась оборона Гагр.



1885 Карл Бенц провел первые испытания своего автомобиля.



1916 Состоялся суд по делу о катастрофе лайнера «Титаник».



1944 Минск освобожден от немецко-фашистских захватчиков.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1864 Митрофан Пятницкий, русский и советский музыкант, певец, фольклорист, «собиратель» русских песен.



1883 Франц Кафка, немецкий писатель.



1894 Зинаида Райх, русская актриса, жена Сергея Есенина и Всеволода Мейерхольда.



1925 Анатолий Эфрос, советский режиссер, сценарист, педагог, заслуженный деятель искусств России.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



