Доброе утро, Камчатка!

03.07.2017 05:36:02 (GMT+12)
Сегодня понедельник, 3 июля 2017 года. По старому стилю 20 июня.
Седмица 5-я по Пятидесятнице. Сщмч. Мефодия, еп. Патарского (312). Блгв. кн. Глеба Владимирского (сына св. Андрея Боголюбского) (XII).
Свт. Мины, еп. Полоцкого (1116). Перенесение мощей свт. Гурия, архиеп. Казанского (1630). Мчч. Инны, Пинны и Риммы (I–II). Мчч. Аристоклия пресвитера, Димитриана диакона и Афанасия чтеца (ок. 306). Свт. Левкия исп., еп. Врунтисиопольского (V). Прав. Николая Кава́силы (ок. 1397).
Моденской (Косинской) иконы Божией Матери.
По мусульманскому календарю — 9 шауваля [X] 1438 г. хиджры.
По еврейскому календарю — 9 таммуза 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ).
День образования Республики Алтай.
День Республики Хакасия.
День Независимости Республики Беларусь.
3 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ
1528 Папа римский Клемент VII специальной буллой узаконил орден монахов-капуцинов.
1608 Самюэль де Шамплен основал форт Квебек.
1830 В ходе Кавказской войны (1817-1864) началась оборона Гагр.
1885 Карл Бенц провел первые испытания своего автомобиля.
1916 Состоялся суд по делу о катастрофе лайнера «Титаник».
1944 Минск освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1864 Митрофан Пятницкий, русский и советский музыкант, певец, фольклорист, «собиратель» русских песен.
1883 Франц Кафка, немецкий писатель.
1894 Зинаида Райх, русская актриса, жена Сергея Есенина и Всеволода Мейерхольда.
1925 Анатолий Эфрос, советский режиссер, сценарист, педагог, заслуженный деятель искусств России.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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