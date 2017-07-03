Доброе утро, Камчатка!

03.07.2017 05:36:02 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня понедельник, 3 июля 2017 года. По старому стилю 20 июня.

Седмица 5-я по Пятидесятнице. Сщмч. Мефодия, еп. Патарского (312). Блгв. кн. Глеба Владимирского (сына св. Андрея Боголюбского) (XII).

Свт. Мины, еп. Полоцкого (1116). Перенесение мощей свт. Гурия, архиеп. Казанского (1630). Мчч. Инны, Пинны и Риммы (I–II). Мчч. Аристоклия пресвитера, Димитриана диакона и Афанасия чтеца (ок. 306). Свт. Левкия исп., еп. Врунтисиопольского (V). Прав. Николая Кава́силы (ок. 1397).

Моденской (Косинской) иконы Божией Матери.

По мусульманскому календарю — 9 шауваля [X] 1438 г. хиджры.

По еврейскому календарю — 9 таммуза 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ).

День образования Республики Алтай.

День Республики Хакасия.

День Независимости Республики Беларусь.

3 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ

1528  Папа римский Клемент VII специальной буллой узаконил орден монахов-капуцинов.

1608  Самюэль де Шамплен основал форт Квебек.

1830  В ходе Кавказской войны (1817-1864) началась оборона Гагр.

1885  Карл Бенц провел первые испытания своего автомобиля.

1916  Состоялся суд по делу о катастрофе лайнера «Титаник».

1944  Минск освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1864  Митрофан Пятницкий, русский и советский музыкант, певец, фольклорист, «собиратель» русских песен.  

1883  Франц Кафка, немецкий писатель.  

1894  Зинаида Райх, русская актриса, жена Сергея Есенина и Всеволода Мейерхольда.  

1925  Анатолий Эфрос, советский режиссер, сценарист, педагог, заслуженный деятель искусств России.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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