Камчатский метеокомментарий, 3 июля (184/181)

03.07.2017 05:33:32 (GMT+12)
В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было +5°C, облачно, штиль, атмосферное давление: 739 мм рт. ст., относительная влажность: 96%.
Предварительный прогноз:
Утро: +7°С, переменная облачность.
День: +19°С, переменная облачность.
Вечер: +19°С, переменная облачность.
На протяжении дня возможен небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 9 -12 часов - МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 12 — 15 часов — УМЕРЕННАЯ (!!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 15 — 21 час — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.
Долгота светового дня: 16’53’’ (-1”).
Луна: 73%, растущая.
Сегодня — Мефодий.
Народ приметил: Мефодий-перепелятник. Мефодий — паутинный день, погодоуказатель. На Мефодия отмечали праздник перепелятников — охотников. С этого дня "перепелиные" охотники наблюдают над озимым хлебом: если над ним носится паутина, летает мошкара, то там и будут собираться перепела — "Летят тенета — удачная охота". Каждый охотник старался для будущего счастья поймать хоть одну птичку, и особенно хотелось поймать белого перепела, который как бы предвещал успех в ловле. Есть в этот день и такая примета (говорят, проверенная): "На Мефодия — дождь, то будет идти сорок дней".
Именины у Инны. Инна - "сильная вода" (готтск.).
Сегодня будьте особенно внимательны к своему самочувствию!
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 3 июля, 4.15 (кмч).
Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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