Камчатский метеокомментарий, 3 июля (184/181)

03.07.2017 05:33:32 (GMT+12)

В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было +5°C, облачно, штиль, атмосферное давление: 739 мм рт. ст., относительная влажность: 96%.



Предварительный прогноз:



Утро: +7°С, переменная облачность.



День: +19°С, переменная облачность.



Вечер: +19°С, переменная облачность.



На протяжении дня возможен небольшой дождь.



Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 9 -12 часов - МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 12 — 15 часов — УМЕРЕННАЯ (!!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 15 — 21 час — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 16’53’’ (-1”).



Луна: 73%, растущая.



Сегодня — Мефодий.



Народ приметил: Мефодий-перепелятник. Мефодий — паутинный день, погодоуказатель. На Мефодия отмечали праздник перепелятников — охотников. С этого дня "перепелиные" охотники наблюдают над озимым хлебом: если над ним носится паутина, летает мошкара, то там и будут собираться перепела — "Летят тенета — удачная охота". Каждый охотник старался для будущего счастья поймать хоть одну птичку, и особенно хотелось поймать белого перепела, который как бы предвещал успех в ловле. Есть в этот день и такая примета (говорят, проверенная): "На Мефодия — дождь, то будет идти сорок дней".



Именины у Инны. Инна - "сильная вода" (готтск.).



Сегодня будьте особенно внимательны к своему самочувствию!



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 3 июля, 4.15 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



