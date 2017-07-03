Камчатский гороскоп, 3 июля

03.07.2017 00:12:32 (GMT+12)

Как всегда по понедельникам, прогноз представляет Галина ГРИГОРЬЕВА, оптимистичная пенсионерка:



Сегодня повысится чувствительность, восприимчивость, музыкальность. Дела требуют конфиденциальности. Возможны информативные сны, правильные предчувствия. Игра воображения, как и богатство чувств, могут стать и плюсом, и минусом. Положительная сторона дня – возможность легко справиться с задачей на нужной эмоциональной волне. В случае ссоры или неудачи, ситуация позволяет сменить подход, найти другие ключи к исправлению положения. Возможные негативные моменты - лень, зависимость, неиспользование удачных возможностей, зацикленность на одном круге переживаний или воспоминаний.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Кирпичная.



Рейтинг дня: 4.



День благоприятен для жителей улиц Бийской, Дружбы, Ленинской, Орбитального проезда, районов КП, Звездная, 11 (в краевом центре), Крашенинникова (в Елизове), поселка Сокоч, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.