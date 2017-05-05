Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 3 июля 2017 года

03.07.2017 00:12:32 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:

Южная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер западный, днем на восточном побережье юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7,+12°С, в центральной части местами +1,+6°С; днем +15,+20°С, в западных районах +12,+17°С.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем умеренный дождь. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7,+12°С; днем +12,+17°С.



Гидрологическая обстановка:

Неблагоприятное явление сохраняется на реке Камчатка - с. Верхне – Камчатск, п. Козыревск.



Выход воды на пойму сохраняется на реках: Быстрая - с. Малки, Быстрая - 0,8 км от устья Елизовского района; Амчигача - с. Усть-Большерецк Усть-Большерецкого района; Кашкан - с. Пущино, Камчатка - с. Верхне - Камчатск, Кирганик - с. Кирганик, Правый Кирганик - урочище Стрелка Мильковского района; Камчатка - п. Козыревск, Камчатка - п. Ключи Усть-Камчатского района, без ущерба.



Согласно гидрологического бюллетеня №4 «Характеристика ожидаемого половодья на реках Камчатского края» от 05.05.2017 г.:

Исходя из анализа распределения снегозапасов в стокообразующих зонах бассейнов рек, максимальные уровни половодья на реках южной половины края ожидаются преимущественно выше нормы, на реках Пенжинского района ниже нормы.



Неблагоприятные отметки уровней воды ожидаются:

- на реке Камчатка в Мильковском и Усть-Камчатском районах;

- в Елизовском районе на реках: Авача - г. Елизово, Плотникова - п. Дальний, Быстрая - с. Малки;

- в Большерецком районе на реке Амчигача - с. Усть-Большерецк.

- в Соболевском районе на реке Б. Воровская - с. Соболево.



При выпадении сильных дождей в конце мая - начале июня ситуация на реках может измениться и в случае угрозы наступления критических отметок будут составлены соответствующие штормовые предупреждения.



Природные пожары:

В связи с прогнозируемыми осадками в северных районах полуострова ожидается снижение классов пожарной опасности. Вероятность возникновения очагов природных пожаров оценивается как умеренная.



Действует штормовое предупреждение Камчатского УГМС от 26.06.2017 г. об угрозе возникновения IV–V класса пожарной опасности:

В Мильковском районе п. Долиновка 27 июня наблюдается V класс ПО, 28 июня в п. Пущино IV класс ПО, 29 июня в п. Мильково IV класс ПО. 29 июня в Усть-Камчатском районе п. Ключи, в Быстринском районе п. Эссо ожидается IV класс ПО. Явление сохранится до 02 июля.



Прогнозируемые классы пожароопасности по данным ИСДМ-Рослесхоз:

Алеутский МР – 1; Быстринский МР – 3; Елизовский МР – 2; Карагинский МР – 2; Мильковский МР – 2; Олюторский МР – 1; Пенжинский МР – 1; Соболевский МР – 1; Тигильский МР – 2; Усть-Большерецкий МР – 2; Усть-Камчатский МР – 2.



Лавинная обстановка:

Сохраняется вероятность (до 0,2) схода отдельных снежных лавин в горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.



Экзогенная обстановка:

Сходов селей и оползней не прогнозируется.



Сейсмологический прогноз:

В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений более 6 баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Сильные волнения моря:

Не прогнозируются.



Прогноз вулканической активности:

Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской, Карымский и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,4) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



Прогноз геомагнитной обстановки:

На предстоящие сутки ожидается малая геомагнитная буря. Прогнозируется увеличение количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как умеренная.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.