Госинспекторы по маломерным судам устроили для детей экскурсию по бухте

03.07.2017 00:12:31 (GMT+12)

В рамках акции «Вода – безопасная территория» в закрытом городе подводников (Вилючинск) на Камчатке прошла экскурсия с участием ребят военно-патриотического общественного движения «Юнармия» филиала ЦСКА.



Экскурсия началась с обхода плавучей техники. Государственные инспекторы по маломерным судам (ГИМС) Александр Меркулов и Дмитрий Пустовалов показали ребятам, на каких моторных лодках и катерах они проводят патрулирования окрестных водных территорий, какие двигатели используются на судах, зачем нужны мигалки и проблесковые маячки.



Главным сюрпризом для детей стала возможность прокатиться по бухте на патрульном катере ГИМС. Ребята по достоинству оценили красоту природы. Во время экскурсии их сопровождал ещё один катер, который обеспечивал их безопасность.



Во время путешествия ребят познакомили с правилами безопасного поведения на борту маломерного судна. Основные из них – необходимо надевать спасательные жилеты, производить посадку в лодку по одному человеку, категорически запрещено ходить по судну во время движения, меняться местами и садиться на борта лодки.



По словам сотрудников ГИМС, ежегодно в России на различных водоемах гибнут от 15 до 20 тысяч человек. Множество происшествий случается с детьми, которые, нередко, бывают предоставлены сами себе. Поэтому сложно переоценить важность полученной подростками информации. На Камчатке, богатой реками и озёрами, навыки безопасного поведения на воде всегда могут пригодиться и спасти не только здоровье, но и жизнь.



Экскурсия для школьников прошла в рамках акции «Вода – безопасная территория», первый этап которой проходит в период с 26 июня по 2 июля. Второй и третий этапы акции намечены на периоды 24-30 июля, 21-27 августа соответственно.



В ходе акции сотрудники проводят рейды и патрулирования на акваториях, беседы с судовладельцами, отдыхающими. Особое внимание уделяется местам отдыха детей, расположенных вблизи летних оздоровительных лагерей, туристических баз.



С местными жителями проводятся разъяснительные беседы о правилах безопасности на воде.



Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Камчатскому краю обращаются ко всем жителям края с убедительной просьбой соблюдать требования безопасности на водных объектах, не оставлять детей без присмотра.



Напомним основные правила безопасности на воде:

- не оставляйте детей у воды без присмотра;

- если вы не умеете плавать, не следует заходить в воду выше пояса;

- находиться в воде не более 15-20 минут, при переохлаждении могут возникнуть судороги;

- после купания необходимо насухо вытереть лицо и тело;

- прыгать с берега в незнакомых местах категорически запрещается;

- если вы оказались в водовороте, не теряйтесь, наберите больше воздуха в легкие и погрузитесь на глубину, сделав сильный рывок в сторону, всплывите на поверхность воды;

- нельзя заплывать далеко, так как можно не рассчитать своих сил, чтобы вернуться к берегу;

- если вы почувствовали усталость, не стремитесь как можно быстрее доплыть до берега, «отдохните» на воде, лежа на спине или спокойно расправив руки и ноги;

- опасно подныривать друг под друга, хватать за ноги, пугать, сталкивать в воду и заводить на глубину не умеющих плавать;

- если вас захватило сильное течение, не стоит пытаться бороться с ним, надо плыть вниз по течению под углом, приближаясь к берегу.



Запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения!



Также инспекторы ГИМС обращаются ко взрослым с убедительной просьбой провести с детьми беседы об опасности купания в необорудованных местах. Это особенно важно с наступлением летних каникул у школьников.



Помните, что безопасность вас и ваших близких – в ваших руках!



Напоминаем, телефон службы спасения «01», с мобильного «101» или «112»!



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.