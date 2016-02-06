Камчатской транспортной прокуратурой в ходе проведения проверки выявлены нарушения в деятельности ООО «Славутич Моторс»

03.07.2017 00:12:31 (GMT+12)

Камчатской транспортной прокуратурой в ходе проведения проверки соблюдения федерального законодательства, регулирующего ввоз транспортных средств в Российскую Федерацию и уплату утилизационного сбора, в деятельности ООО «Славутич Моторс» выявлены нарушения требований п.п. 1, 3, 4 ст. 24.1 Федерального закона Российской Федерации «Об отходах производства и потребления», п.п. 2, 5 Правил взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2016 № 81 «Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».



Установлено, что 07.07.2016 ООО «Славутич Моторс» по декларации на товары № 10705030/070716/0000633 на таможенную территорию Российской Федерации из Соединенных Штатов для внутреннего потребления ввезен товар – грейдер на колесном ходу, бывший в эксплуатации, марка: JOHN DEERE, классифицированный по коду 8429 20 009 9 ТН ВЭД ЕАЭС.



Вопреки указанным требованиям федерального законодательства, ООО «Славутич Моторс» утилизационный сбор за ввезенный в Российскую Федерацию грейдер на колесном ходу не исчислен и не уплачен.



В целях устранения выявленных нарушений Камчатским транспортным прокурором в Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края направлено исковое заявление, по результатам рассмотрения которого 29.06.2017 судом удовлетворены требования прокурора об обязании ООО «Славутич Моторс» в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу исчислить и уплатить утилизационный сбор за ввезенный в Российскую Федерацию грейдер на колесном ходу в размере свыше 3 млн. руб.



Решение суда не вступило в законную силу.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в Камчатской транспортной прокуратуре.



