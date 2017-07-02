Россия не выживет, если за нее не бороться!..

02.07.2017 18:05:26 (GMT+12)

В ночь на 3 июля 1998 года был убит генерал Л.Я. Рохлин



"…Видеть, как то, чему ты честно служил, рушится, тем более предательски, невыносимо больно. Я возглавлял Комитет по обороне более двух лет. И знаю, как был президент недоволен, когда ему доложили, что первый раз меня не удалось снять с этой должности. Но и левая оппозиция не всегда принимала мои доводы. Я считаю, что если народ обрекли на вымирание, то он имеет право на борьбу… Все разворовывается, все растаскивается, средства срочно переправляются за границу. Я лично выступаю не за военную диктатуру. Я выступаю за то, чтобы сейчас у власти были люди знаковые, которые бы повели людей в правильную сторону. Я не зациклен ни на какой идеологии. Моя идеология – патриотизм. Что хорошо для Родины – хорошо и для нас!".



Это цитата из последнего интервью, которое генерал Лев Рохлин дал газете "Советская Россия" за несколько дней до своей трагической гибели. О том, что легендарный генерал убит, я узнал во время отдыха на берегу Черного моря в поселке Архипо-Осиповка. Горесть сменилась гневом в адрес тех, кто в убийстве Льва Яковлевича обвинил его супругу Тамару. Дочь и зять генерала не верили этой чудовищной лжи. Не поверили и все честные россияне. Получается, что власть держала нас за лохов. Однако несколько лет вдова генерала провела в "демократических" застенках.



Лучшие годы своей жизни Лев Рохлин посвятил службу Отечеству. Подобно пушкинскому Гриневу на службу не напрашивался, а от службы не отказывался. Потому исколесил многие отдаленные советские гарнизоны, без скидки на то, что его младший сын был инвалидом от рождения. Афганистан также не обошел стороной генерала. Это испытание Лев Яковлевич прошел с честью. О чем убедительно говорят высокие награды – ордена Красного Знамени и Красной звезды. А потом была I-я чеченская кампания, в которой Рохлин командовал армейским корпусом.



…В начале февраля 1995 года началось массовое отступление чеченских отрядов из Грозного. "Абхазский батальон" Шамиля Басаева, который вел активные бои против частей Рохлина, отступая, попал в засаду, устроенную частями "Северной группировки". И оказался блокирован федеральными силами на пустыре. По приказу генерала Рохлина боевики батальона Басаева были расстреляны из "Шилок»" – 4-ствольных зенитных установок. Как многорядным плугом прошлись зенитки по "Абхазскому" батальону Шамиля Басаева, перемешивая человеческие тела с землей. А Рохлин вдруг обнаружит, что ему не по себе от устроенной им самим бойни.



В Грозном генерал отдавал должное боевикам Басаева, которые держались до последнего. "Шамиль, что же ты так подставился?.." - качал Рохлин головой. Может быть, поэтому Лев Яковлевич отказался от звания "Герой России" заявив, что "…не имеет морального права получать это высокое звание за боевые действия на территории своей страны". Пример, достойный подражания. Но последователей примера не оказалось…



Однако самому Басаеву удалось выжить и вырваться из окружения. Он возглавил чеченские отряды в поселке Черноречье, южном пригороде Грозного. 9 февраля отступившие из центра Грозного на юг чеченские отряды смогли остановить продвижение федеральный войск на рубеже шоссе Ростов – Баку. Кстати, чеченцы

отдавали должное мужеству и стойкости генерала Рохлина.



- У русских теперь не осталось настоящих генералов, - заявил Шамиль Басаев, узнав о гибели Льва Рохлина. - Да они только и умеют, что убирать с дороги своих. - И, вспомнив бои в Грозном, добавил: - Той зимой Рохлин не спал. А в Москве на секунду расслабился - и вот результат: спящего Льва растерзали презренные шакалы!



В 1995 году Лев Рохлин избирается в Госдуму II созыва при поддержке ОПД "Наш дом – Россия!", где возглавил Комитет по обороне. Генералу хватило чуть более шести месяцев, чтобы разобраться в главном – что происходит с Российской армией и куда ведут Россию президент и его окружение. И весной 1998 года Рохлин бросил вызов Ельцину, целенаправленно требуя его отставки, инициировал вопрос об импичменте Президенту России. Но лидер КРПФ Зюганов упирался, опасался этого шага. А затем, после гибели Рохлина, попытался возглавить этот процесс, который успешно завел в тупик.



Тем не менее, Рохлин пошел на установление достаточно широких контактов с левыми силами (хуже всего поддавалась КПРФ), вместе планировались и организовывались необходимые мероприятия. 8 июня 1998 года был создан штаб протестных действий под руководством Рохлина. Но, к сожалению, очень мешал политический раздрай в оппозиционном движении, взаимное неприятие друг друга некоторыми "вождями".



"В Рохлина не сразу все поверили, - вспоминал друг и соратник генерала В.И. Илюхин. - Ведь был уже негативный опыт Руцкого и Лебедя. С приходом опального Льва Яковлевича в оппозицию ура-патриоты, измеряющие каждого по группе крови, тут же окрестили его "подставой" и "сионом". А генерал Рохлин был поистине богатым по натуре и широте души русским человеком, то есть таким, для которого, независимо от национальности и тем более межнациональных смесей, его историческая Родина была только здесь, в России. "Россия не выживет, если за нее не бороться", - говорил он. И смело, бесстрашно шел в бой и вел за собой других".



Известно, что не сложились отношения Рохлина с Зюгановым. Большим ударом для Льва Яковлевича стало его устранение с поста председателя Комитета по обороне, разумеется, в результате "позиции" лидера КПРФ и его фракции в Госдуме. Однако на массовых митингах Рохлин, все более активно в них участвовавший, затмевал Зюганова, нанося "вождю" КПРФ удар "ниже пояса". Но за Зюгановым так или иначе стояла достаточно мощная по тому времени политическая структура. А на что мог опереться Рохлин? Движение в поддержку армии (ДПА), созданное им, находилось в стадии становления, структурой аморфной, без определенного стержня. Рохлин это отлично понимал.



"Он ни в коей мере не страдал авантюризмом, - считал член руководства ДПА Б.С. Хорев. - Напротив, как человек военный, Лев Яковлевич придавал огромное значение этапу подготовки и накопления сил, но считал, что в российской оппозиции этот этап чересчур затянулся. Когда Рохлин находил средства, он действовал, собирая у себя представителей шахт, наиболее выдержанных и стойких, направляя их в регионы, сам отправлялся на юг к шахтерам. Но, несомненно, сказывалось отсутствие спаянной, сильной организации. Что называется, все сам и сам. К тому же он, действуя в открытую, боялся подставить своих товарищей, которых Рохлин посвящал лишь в самые общие черты дела. С военачальниками контактировал он один на один. Но с шахтерами-то это можно было поставить по-другому".



После его гибели появилась ничем не подтвержденная версия о том, что Рохлин готовил военный заговор с целью свержения президента Ельцина. Об этом недвусмысленно намекал и "первый президент России". Впрочем, полагаю, что самой логикой событий Лев Яковлевич был бы вынужден возглавить новую власть (такое уже случалось в разных странах, например, в Египте, где к власти пришел "Союз свободных офицеров" во главе с подполковником Насером). Так, на митинге 1 мая 1998 года в Москве генерал Рохлин заявил: "Я готов немедленно идти на досрочные выборы президента России и выиграю их уже в первом туре!". Представляю, как воспринял это заявление бессменный "вождь" КПРФ. А "первый президент" заявил: "Мы сметем этих Рохлиных!".



Досрочным выборам не суждено было сбыться. В ночь на 3 июля 1998 года, в день рождения сына-инвалида Игоря, Лев Яковлевич был злодейски и подло убит на собственной даче. Его гибель можно сравнить с трагическими событиями октября 1993 года. Протестная ситуация, которая сложилась в стране во многом благодаря яркой личности Рохлина, была удачно похерена благодаря ренегатству лидерам КПРФ и "независимых" профсоюзов России. До сих пор покрыта мраком тайна скоропостижной кончины верного друга генерала Рохлина, сменившего его на посту председателя ДПА, Виктора Ивановича Илюхина.



Светлая память Льву Яковлевичу Рохлину – патриоту России! Позор и проклятие его убийцам! Не забудем, не простим!



Александр НУРЕЕВ



P.S. 6 июня с.г. Льву Яковлевичу Рохлину исполнилось бы 70 лет. Об этом вспомнили только Независимая газета народно-патриотической оппозиции "Советская Россия", которая в последнее время все более дистанцируется от КПРФ и ее бессменного "вождя", и газета "Завтра". А также о юбилее покойного генерала сообщалось бегущей строкой в утренних информационных программах телеканалов "Россия-1" и "Первый канал". Остальные СМИ предпочли умолчать…



























