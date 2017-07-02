Ужин от лучших шеф-поваров во Владивостоке станет кульминацией фестиваля "Держи краба!"

02.07.2017 18:03:24 (GMT+12)

"Ужин шефов", на котором лучшие шеф-повара ресторанов Владивостока приготовят оригинальные блюда из крабов, станет кульминацией фестиваля "Держи краба!", открывшегося в воскресенье на Дальнем Востоке, рассказали корр. ТАСС в оргкомитете фестиваля.



"Ужин от лучших шеф-поваров состоится в последний день фестиваля, 16 июля. Билеты на него поступят в продажу уже на следующей неделе. Шеф-повара ресторанов обычно остаются за кадром, и мы хотим исправить эту ситуацию, хотим, чтобы гости смогли узнать их в лицо. Ужин будут готовить шеф- повара нескольких ресторанов Владивостока в паназиатском ресторане Zuma, который выступает организатором фестиваля", - рассказали в оргкомитете.



Организаторы не делают прогнозов ни о числе гостей фестиваля, ни о том, сколько краба может быть съедено за две недели праздника. Так, в японском ресторане Bamboo в Южно-Сахалинске корр. ТАСС пояснили, что определенное количество столиков на время фестиваля уже забронировано, и мероприятие уже некоторое время вызывает интерес гостей, но делать прогнозы пока сложно, ведь фестиваль только начинается. Столы в ресторане Zuma во Владивостоке, рассказали организаторы, иностранные гости начали бронировать еще зимой, чтобы гарантированно попасть на фестиваль.



Фестиваль "Держи краба!" проходит со 2 по 16 июля примерно в 20 ресторанах во Владивостоке, Уссурийске и Южно- Сахалинске. Также в нем будет участвовать Хабаровск, который присоединится к мероприятию 5 июля. В течение двух недель рестораны-участники будут продавать морской деликатес по специальной цене 900 рублей за килограмм, тогда как в обычные дни в ресторанах Владивостока он стоит в среднем 2-2,5 тысячи рублей. Все заведения-участники оборудованы специальными аквариумами, краба гостям подают живым, затем взвешивают, а после этого готовят.



Впервые фестиваль прошел в 2016 году во Владивостоке и продлился неделю. За это время гости съели около 2 тонн краба. Из-за высокого спроса ресторанам пришлось вводить квоту: не более одного краба на компанию из четырех-шести человек.



На фестивале готовят синего камчатского краба, это один из немногих видов, промысел которого официально разрешен в это время, его обычный вес - 2-3 кг. Поклонники здорового питания ценят камчатского краба за большое количество витаминов и микроэлементов от цинка и йода до фосфора и лецитина. Подают краба, сбрызнув его яблочным уксусом и приправив солью и перцем, с ним готовят салаты, он хорошо сочетается как с листовыми салатами, так и с другими морепродуктами; фаланги краба добавляют в супы, например, буйабес или гаспачо. ТАСС является информационным партнером фестиваля.



(ТАСС).