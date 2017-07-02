Двухнедельный фестиваль камчатских крабов открывается на Дальнем Востоке

02.07.2017 18:00:46 (GMT+12)
Фестиваль живых камчатских крабов "Держи краба!" открывается сегодня на Дальнем Востоке, сообщает оргкомитет. В течение двух недель рестораны Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска будут продавать морской деликатес по специальной цене - 900 рублей за кг, тогда как в обычные дни он стоит 2-2,5 тыс. рублей.
"Со 2 по 16 июля 2017 года на Дальнем Востоке пройдет фестиваль, главным действующим лицом которого станет знаменитый камчатский краб. В лучших ресторанах краб будет продаваться по специальной цене - всего 900 рублей за килограмм, что гораздо ниже закупочной стоимости, это стало возможным благодаря сотрудничеству с рыбаками Дальнего Востока. Важная особенность - краб подается к столу живым, взвешивается и затем готовится для гостя, все рестораны- участники оборудованы аквариумами - гурманы прекрасно знают, как отличается вкус свежего краба от замороженного", - рассказали в оргкомитете.
В фестивале участвуют около 20 ресторанов Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска. В течение двух недель в них будут готовить синего камчатского краба - это один из немногих видов, промысел которого официально разрешен в этот период времени.
Фестиваль уже заинтересовал иностранных туристов: некоторые путешественники из Китая и Кореи начали бронировать места в ресторанах еще зимой. Заинтересовались и туроператоры - на Дальнем Востоке развивается "гастрономический туризм", и ведущие турагентства начали предлагать туры во Владивосток на время проведения фестиваля.
"Первый раз фестиваль прошел в 2016 году во Владивостоке, продлился всего неделю и стал самым заметным гастрономическим событием в жизни города - горожане и туристы съели за семь дней пару тонн краба. Спрос был настолько высок, что в ресторанах пришлось вводить ограничения на продажу краба - не более одной штуки на компанию из четырех-шести человек. В этом году фестиваль было решено сделать двухнедельным, чтобы все гости успели насладиться деликатесным продуктом", - сообщают организаторы.
СИНИЙ КАМЧАТСКИЙ КРАБ
Синий камчатский краб - один из самых крупных видов, его обычный вес - 2-3 кг. Поклонники здорового питания ценят камчатского краба за большое количество витаминов и микроэлементов, от цинка и йода до фосфора и лецитина. Подают краба, сбрызнув его яблочным уксусом и приправив солью и перцем, с ним готовят салаты, он хорошо сочетается как с листовыми салатами, так и с другими морепродуктами. Фаланги краба добавляют в супы - например, буйабес или гаспачо.
Организатором фестиваля второй год подряд выступает паназиатский ресторан Zuma. ТАСС является информационным партнером фестиваля.
(ТАСС).
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