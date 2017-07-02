Камчатский метеокомментарий, 2 июля (183/182)

02.07.2017 08:49:21 (GMT+12)
В 8.30 в Петропавловске-Камчатском было +10°C, ясно, ветер южный, юго-восточный, 1 м/с, атмосферное давление: 741 мм рт. ст., относительная влажность: 63%.
Предварительный прогноз:
День: +18°С, ясно, без осадков.
Вечер: +18°С, малооблачно, без осадков.
Геомагнитная обстановка: 9 — 18 часов — небольшие возмущения; 18 — 24 часа — нет заметных возмущений.
Долгота светового дня: 16’54’’ (-1”).
Луна: 64%, растущая.
Сегодня — Зосима.
Народ приметил: Зосима — покровитель пчел. В народе смешивают этого мученика раннего христианства с Зоси-мой — игуменом Соловецким, считая их как бы одним лицом. Говорили: "На Зосиму пчелы начинают мед заносить, соты заливать", а "Без Зосимы — Савватия рой пролетит мимо". Зосима пчел растит, меду наливает. Зосима — пчелы меда запасают. И приметили: когда пчелы сильно летят к своим ульям, то скоро дождь. Перед засухою пчелы становятся злее, чаще жалят. Пчелы сидят на стенках улья — к сильной жаре. Пчела — Божья угодница, доставляет воск на свечи. Пчела жалит только грешника. А дети припевали, приговаривали: Рой, гуди, Яры пчелки гудут, В поля иди! В поле идут, С полей иди, С поля идут — Медок неси! Медок домой несут.
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 2 июля, 8.15 (кмч).
Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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