Камчатский метеокомментарий, 2 июля (183/182)

02.07.2017 08:49:21 (GMT+12)

В 8.30 в Петропавловске-Камчатском было +10°C, ясно, ветер южный, юго-восточный, 1 м/с, атмосферное давление: 741 мм рт. ст., относительная влажность: 63%.



Предварительный прогноз:



День: +18°С, ясно, без осадков.



Вечер: +18°С, малооблачно, без осадков.



Геомагнитная обстановка: 9 — 18 часов — небольшие возмущения; 18 — 24 часа — нет заметных возмущений.



Долгота светового дня: 16’54’’ (-1”).



Луна: 64%, растущая.



Сегодня — Зосима.



Народ приметил: Зосима — покровитель пчел. В народе смешивают этого мученика раннего христианства с Зоси-мой — игуменом Соловецким, считая их как бы одним лицом. Говорили: "На Зосиму пчелы начинают мед заносить, соты заливать", а "Без Зосимы — Савватия рой пролетит мимо". Зосима пчел растит, меду наливает. Зосима — пчелы меда запасают. И приметили: когда пчелы сильно летят к своим ульям, то скоро дождь. Перед засухою пчелы становятся злее, чаще жалят. Пчелы сидят на стенках улья — к сильной жаре. Пчела — Божья угодница, доставляет воск на свечи. Пчела жалит только грешника. А дети припевали, приговаривали: Рой, гуди, Яры пчелки гудут, В поля иди! В поле идут, С полей иди, С поля идут — Медок неси! Медок домой несут.



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 2 июля, 8.15 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



