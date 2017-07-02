Доброе утро, Камчатка!

02.07.2017 08:28:32 (GMT+12)

Сегодня воскресенье, 2 июля 2017 года. По старому стилю 19 июня.



Неделя 4-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.



Апостола Иуды, брата Господня (ок. 80).Свт. Иова, патриарха Московского и всея России (1607).Свт. Иоанна Максимо́вича, архиеп. Шанхайского и Сан-Францисского (1966).



Прп. Варлаама Важского, Шенкурского (1462). Мч. Зосимы (II). Прп. Паисия Великого (V). Прп. Иоанна отшельника (VI). Прп. Паисия Хилендарского (XVIII) (Болг.). Собор преподобных отцов Псково-Печерских (переходящее празднование в Неделю 4-ю по Пятидесятнице).



Коробейниковской-Казанской иконы Божией Матери (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 18 июня).



По мусульманскому календарю — 8 шауваля [X] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 8 таммуза 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День работников морского и речного флота.



Международный день спортивного журналиста.



Всемирный день НЛО (День уфолога).



День дипломатической службы Республики Казахстан.



День работников полиции Азербайджана.



День медицинского работника Кыргызстана.



2 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ



1556 Иван Грозный присоединил Астрахань к Русскому государству и ликвидировал Астраханское ханство.



1670 Войско атамана Стеньки Разина овладело Астраханью.



1698 Томас Сейвери получил патент на первую в мире паровую машину.



1860 Основан город-порт Владивосток.



1900 Первый полет совершил дирижабль жесткой конструкции, построенный графом Цеппелином.



1976 Провозглашена Социалистическая Республика Вьетнам.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1714 Кристоф Глюк австрийский композитор.



1775 Надежда Пушкина (Ганнибал), русская дворянка, мать великого поэта А.С. Пушкина.



1839 Константин Маковский, русский живописец.



1841 Александр Зайцев, русский химик-органик, член-корреспондент Петербургской Академии наук.



1877 Герман Гессе, немецкий писатель.



1906 Ханс Альбрехт Бете, американский физик, Нобелевский лауреат.



1922 Пьер Карден, французский модельер итальянского происхождения.



1925 Патрис Лумумба, африканский политический деятель.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



