Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу

02.07.2017 00:24:49 (GMT+12)
Лапша Чан-шоу.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
лапша (из рисовой муки) - 500г
соль - по вкусу
нутряной жир - 1 ст.л.
растительное масло - 3 ст.л.
свинина - 100г
свиная печень - 50г
куриное мясо - 100г
лук репчатый - 3 шт.
чеснок - 2 дольки
баклажан (небольшой) - 1 шт.
болгарский перец - 2 шт.
ростки бамбука - 50г
перец (молотый) - 1/2 ч.л.
имбирь (молотый) - 1 ч.л.
жгучий перец - щепотка
соевый соус - 2 ст.л.
десертное вино - 1 ст.л.
бульон - 200г
для соуса:
шампиньоны - горсть
растительное масло - 1 ст.л.
мука - 1 ст.л.
бульон - 200г
зеленый лук (или шнитт-лук) - перья
соевый соус - 1 ч.л.
РЕЦЕПТ:
На растительном масле обжарьте измельченные лук и чеснок. Положите свинину, нарезанную тонкими ломтиками, курятину - соломкой, печень - ломтиками. Все обжарьте, добавьте нарезанный кубиками баклажан и по одному стручку красного и зеленого перца, нарезанных соломкой, а также брусочки ростков бамбука (можно заменить на лук-порей, кольраби или сельдерей). Обжарьте, непрерывно помешивая. Добавьте соевый соус, вино перец, жгучий перец и имбирь. Размешайте, подлейте несколько ложек бульона, немного потушите, посолите и снимите с огня.
Отварите рисовую лапшу или обычную лапшу (как сделать лапшу - здесь), слейте воду, промойте холодной водой и добавьте ложку жира. Поставьте в теплое место. Приготовьте соус из шампиньонов: свежие грибы (или замоченные сухие) посыпьте мукой и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Влейте сначала бульон, затем соевый соус и варите, непрерывно помешивая.
Перед подачей на стол, уложите на тарелку готовую лапшу, на нее - мясную смесь и залейте все блюдо соусом из шампиньонов.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+