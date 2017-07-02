Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу

02.07.2017 00:24:49 (GMT+12)

Лапша Чан-шоу.



ИНГРЕДИЕНТЫ:



лапша (из рисовой муки) - 500г

соль - по вкусу

нутряной жир - 1 ст.л.

растительное масло - 3 ст.л.

свинина - 100г

свиная печень - 50г

куриное мясо - 100г

лук репчатый - 3 шт.

чеснок - 2 дольки

баклажан (небольшой) - 1 шт.

болгарский перец - 2 шт.

ростки бамбука - 50г

перец (молотый) - 1/2 ч.л.

имбирь (молотый) - 1 ч.л.

жгучий перец - щепотка

соевый соус - 2 ст.л.

десертное вино - 1 ст.л.

бульон - 200г



для соуса:



шампиньоны - горсть

растительное масло - 1 ст.л.

мука - 1 ст.л.

бульон - 200г

зеленый лук (или шнитт-лук) - перья

соевый соус - 1 ч.л.



РЕЦЕПТ:



На растительном масле обжарьте измельченные лук и чеснок. Положите свинину, нарезанную тонкими ломтиками, курятину - соломкой, печень - ломтиками. Все обжарьте, добавьте нарезанный кубиками баклажан и по одному стручку красного и зеленого перца, нарезанных соломкой, а также брусочки ростков бамбука (можно заменить на лук-порей, кольраби или сельдерей). Обжарьте, непрерывно помешивая. Добавьте соевый соус, вино перец, жгучий перец и имбирь. Размешайте, подлейте несколько ложек бульона, немного потушите, посолите и снимите с огня.



Отварите рисовую лапшу или обычную лапшу (как сделать лапшу - здесь), слейте воду, промойте холодной водой и добавьте ложку жира. Поставьте в теплое место. Приготовьте соус из шампиньонов: свежие грибы (или замоченные сухие) посыпьте мукой и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Влейте сначала бульон, затем соевый соус и варите, непрерывно помешивая.



Перед подачей на стол, уложите на тарелку готовую лапшу, на нее - мясную смесь и залейте все блюдо соусом из шампиньонов.