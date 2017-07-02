Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу

02.07.2017 00:24:49 (GMT+12)

Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу

Лапша Чан-шоу.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

    лапша (из рисовой муки) - 500г
    соль - по вкусу
    нутряной жир - 1 ст.л.
    растительное масло - 3 ст.л.
    свинина - 100г
    свиная печень - 50г
    куриное мясо - 100г
    лук репчатый - 3 шт.
    чеснок - 2 дольки
    баклажан (небольшой) - 1 шт.
    болгарский перец - 2 шт.
    ростки бамбука - 50г
    перец (молотый) - 1/2 ч.л.
    имбирь (молотый) - 1 ч.л.
    жгучий перец - щепотка
    соевый соус - 2 ст.л.
    десертное вино - 1 ст.л.
    бульон - 200г

для соуса:

    шампиньоны - горсть
    растительное масло - 1 ст.л.
    мука - 1 ст.л.
    бульон - 200г
    зеленый лук (или шнитт-лук) - перья
    соевый соус - 1 ч.л.

РЕЦЕПТ:

На растительном масле обжарьте измельченные лук и чеснок. Положите свинину, нарезанную тонкими ломтиками, курятину - соломкой, печень - ломтиками. Все обжарьте, добавьте нарезанный кубиками баклажан и по одному стручку красного и зеленого перца, нарезанных соломкой, а также брусочки ростков бамбука (можно заменить на лук-порей, кольраби или сельдерей). Обжарьте, непрерывно помешивая. Добавьте соевый соус, вино перец, жгучий перец и имбирь. Размешайте, подлейте несколько ложек бульона, немного потушите, посолите и снимите с огня.

Отварите рисовую лапшу или обычную лапшу (как сделать лапшу - здесь), слейте воду, промойте холодной водой и добавьте ложку жира. Поставьте в теплое место. Приготовьте соус из шампиньонов: свежие грибы (или замоченные сухие) посыпьте мукой и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Влейте сначала бульон, затем соевый соус и варите, непрерывно помешивая.

Перед подачей на стол, уложите на тарелку готовую лапшу, на нее - мясную смесь и залейте все блюдо соусом из шампиньонов.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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