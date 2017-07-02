В Китайско-российскую ассоциацию медицинских университетов уже вошли 106 вузов двух стран

02.07.2017 00:22:24 (GMT+12)

Как стало известно на прошедшем в Харбине Форуме по медицинскому образованию Китайско-российской ассоциации медицинских университетов /КРАМУ/, за три года существования ассоциации в нее вступило уже 106 вузов двух стран, было учреждено 13 исследовательских учреждений, обменами преподавателями и студентами, международными конференциями и другими мероприятиями были охвачены свыше 30 тыс человек.



Как рассказал председатель КРАМУ с китайской стороны, член Инженерной академии Китая, ректор Харбинского медицинского университета /ХМУ/ Ян Баофэн, в настоящее время стороны продвигают строительство Китайско-российского центра медицинских исследований, а ХМУ и Санкт-Петербургский государственный университет также занимаются совместным строительством Центра биомедицины.



Кроме того, стороны, по его словам, планируют запустить проект по подготовке китайских и российских аспирантов в области традиционной китайской медицины и фармацевтики, обсуждают возможности объединения китайской и российской современной медицины с традиционными методами лечения и другие сферы сотрудничества.



Китайско-российская ассоциация медицинских университетов была создана при поддержке Министерства образования, Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР и правительства провинции Хэйлунцзян. С китайской стороны в ассоциацию входят такие ведущие вузы, как Пекинский университет и Университет Цинхуа, а с российской - Санкт-Петербургский государственный университет, Воронежский государственный медицинский университет и др.