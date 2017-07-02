На северном берегу от реки Сунгари в городке Ваньда появилась улица Арбат

02.07.2017 00:22:23 (GMT+12)

На северном берегу от реки Сунгари в городке Ваньда появилась улица Арбат

Недавно в новом районе Харбина появился пейзажный квартал мирового уровня – квартал Арбат в Харбинском городке Ваньда. В квартал входят русская торговая улица, квартиры русских эмигрантов, улица пива в «русском стиле» и др.

　Как сообщается, улица Арбат является самым известным местом мирового уровня в России. Теперь харбинский городок Ваньда в своем центральном районе создал квартал Арбат, который помимо основной продажи российских товаров, добавил элементы Северной Кореи, Южной Кореи, Японии, Монголии, Китая и др., чтобы сформировать торговую улица в стиле Северо-Восточной Азии. Здесь будет представлено много функций, таких как испытание жизни за границей, путешествия, лакомства, отдых и развлечение, культура и искусство, промышленность, и создание бизнеса и др.

В квартал входят русская торговая улица, квартиры русских эмигрантов, улица пива в «русском стиле» и др.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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