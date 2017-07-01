В Петропавловске-Камчатском отметили 10-летний юбилей образования Камчатского края

01.07.2017 23:42:33 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5863



Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поздравил жителей полуострова с 10-летним юбилеем образования края. Основные торжества, приуроченные к этому событию, прошли на главной площади Петропавловска-Камчатского.



«Двеннадцать лет назад мы с вами, жители Камчатки, сказали «да» объединению Камчатской области и Корякского округа. Потому что мы - одно целое. Мы восстановили историческую справедливость. Со дня, когда на карте России появился новый субъект, прошло 10 лет. В жизни и истории Камчатки – это мгновение. Но для нас эти годы не прошли бесследно. Мы вместе переживали взлёты и падения. Но главное, чего нам удалось достигнуть – это стабильность. Мы знаем, как бороться с проблемами. Да, трудности остаются, но они делают нас только сильнее, - сказал Владимир Илюхин. - Дорогие друзья, Камчатский край создавался не на пустом месте. Многие камчатцы годами вкладывали в эту землю свою душу и свой труд. Приняв эту эстафету, мы должны сделать всё, чтобы Камчатка была комфортной для жизни, чтобы здесь всегда была работа, чтобы эта работа достойно оплачивалась, чтобы здесь создавались семьи, чтобы наши дети были здесь счастливы. Я хочу сказать всем огромное спасибо за то, что вы остаетесь верными Камчатке, за участие в судьбе края, за заботу о его благополучии. С днём рождения, Камчатский край!»



К гостям и жителям полуострова со словами поздравления также обратился председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко.



«Камчатка была и будет единой. Это наш общий дом и обустраивать его нужно вместе. Посмотрите, как преобразился и продолжает преображаться наш край за минувшие 10 лет. Мы снова строим дороги и мосты, строим дома и социальные объекты, - сказал Валерий Раенко. - Это всё сделали вы. Те, кто 10 лет назад принял решение и сказал твёрдое «да» единой Камчатке. Дорогие друзья, в этот праздничный день я от всей души хочу пожелать вам любить Камчатку, сделать её комфортной для жизни и для работы, создавать семьи, растить детей. Камчатке желаю движение только вперед, а камачтцам – здоровья счастья, стабильности и благополучия. С праздником, с днём рождения край!».



В торжественной обстановке глава региона и спикер краевого парламента вручили нагрудный знак и удостоверение ставшему в этом году Почётным жителем Камчатского края известному художнику Виталию Шохину.



«Я родился на Камчатке, в селе Карага. Поставил себе цель стать художником. И вот Камчатка наша любимая, моя любимая, помогла мне эту мечту осуществить. Я счастлив», - сказал Виталий Шохин.



Кроме того, Владимир Илюхин и Валерий Раенко вручили Почётным жителям Камчатского края и Петропавловска-Камчатского юбилейные медали, изготовленные специально к 10-летию региона.



Продолжился праздник выступлением лучших творческих коллективов полуострова и концертом специально приглашённых артистов - ансамбля русской песни «Бабкины внуки» из города Брянск. Также гости мероприятия смогли увидеть творческие открытки трёх городов, посетить фестиваль национальных культур «Содружество», выставку-ярмарку «Край мастеров» и выставку кукол «Многоликая Камчатка».



Народные гуляния проходили в центре Петропавловска-Камчатского до самого вечера. Здесь можно было понаблюдать за соревнованиями и показательными выступлениями по роллер спорту, скейтбордингу, велоспорту BMX. Все желающие могли выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне!». На площадке «Танцуют все!» проходила сальсатека, мастер-классы по различным танцевальным направлениям и конкурс любительских пар. Отдельная программа с конкурсами и викторинами была подготовлена для детей. В программу мероприятия также включены концерты бардов и рок-исполнителей, различные флешмобы, ярмарка товаров местных производителей, выставка широкоформатных 3D-картин, праздничная дискотека и многое другое.



В 22.45 в честь 10-летия края был дан праздничный салют.



Добавим, что торжества, посвящённые 10-летию Камчатского края, прошли сегодня во всех муниципальных районах полуострова.



Референдум, на котором жители Камчатской области и Корякского автономного округа проголосовали за объединение, состоялся в 2005 году. Итоги голосования были следующими: за объединение проголосовали 84,99 % от всех принявших участие в референдуме Камчатской области, и 89,04 % от всех принявших участие в референдуме Корякского автономного округа. Затем был принят Федеральный конституционный закон, в соответствии с которым Камчатский край считается образованным с 1 июля 2007 года.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.