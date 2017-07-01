В нескольких районах Мильковского и Тигильского районов прогнозируются повышенные классы пожарной опасности

01.07.2017 23:42:12 (GMT+12)

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с высокой степенью пожарной опасности в селе Долиновка Мильковского района и селе Тигиль Тигильского района прогнозируется IV класс пожарной опасности. Предупреждение будет действовать до 4 июля 2017 года.



Вероятность возникновения природных пожаров и распространения огня на большие площади при установлении повышенных классов опасности значительно возрастает. Так, при четвертом (высоком) классе пожарной опасности пожар могут спровоцировать транспортные средства, движущиеся по сухой траве, искра, осколки стекла, лежащие в траве, малейшая неосторожность человека при нахождении в лесу.



В настоящее время на территории Камчатского края существует большая вероятность возникновения происшествий, связанных с природными пожарами, а также сохраняется вероятность возникновения пожаров на дачных участках, на сельскохозяйственных угодьях.



Главное управление МЧС России по Камчатскому краю настоятельно рекомендует населению воздержаться от разведения костров, дымокуров. Членам садоводческих товариществ не следует разводить костры на своих участках во избежание распространения огня на лесные территории. Окурки и спички должны быть полностью погашены в песке, глине, воде или импровизированных подручных металлических или стеклянных емкостях. Уважаемые родители! Объясните своим детям, что играть со спичками, поджигать из баловства сухую траву, мусор, разжигать костры – чрезвычайно опасно!



Помните, что нарушение правил пожарной безопасности влечет административную ответственность.



В случае возникновения пожара незамедлительно звоните по телефону «01» (с мобильных телефонов – «101»).



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

