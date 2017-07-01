Криминальный "талант" с малых лет

01.07.2017 20:14:58 (GMT+12)

Треть летних каникул 11-летний школьник из Петропавловска проведет в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей



Прокурор, принимавший участие в суде, поддержал ходатайство начальника полиции УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому о помещении 11-летнего подростка в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) УМВД России по Камчатскому краю.



Несовершеннолетний длительное время состоял на учете в полиции за совершение различного рода общественно-опасных деяний.



Так, в мае прошлого года, в 10-летнем возрасте он и его малолетний знакомый на автобусной остановке по улице Звездной открыто похитили из заднего кармана брюк прохожего гражданина 8000 рублей.



В апреле этого года мальчик похитил камеру наружного видеонаблюдения, установленную на доме № 12 по Туристическому проезду, а через месяц он же тайно похитил на территории развлекательной зоны у фонтана, расположенной по проспекту Рыбаков, велосипед марки «Стелс».



В связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в возбуждении уголовных дел было отказано.



Помимо этого, 10 июня текущего года в виду недостижения возраста привлечения к административной ответственности в отношении подростка полицией принято решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении за причинения другому подростку телесных повреждений.

Мальчик воспитывается в опекунской, малообеспеченной семье. Его отец умер, а мать отбывает наказание в женской колонии в селе Мильково. Опекуном является родная бабушка школьника, которая прилагает массу усилий, чтобы сдержать криминальные наклонности внука.



Ранее его отец и мать состояли на учете в полиции, как неблагополучные родители, ведущие асоциальный образ жизни.



С момента проживания ребенка с бабушкой, для него были созданы все условия для отдыха, учебы и досуга, опекун в полном объеме исполняла свои обязанности по содержанию ребенка, однако с его воспитанием и обучением она не справилась.



К 11 годам подросток полностью вышел из-под ее контроля, требования и просьбы бабушки полностью игнорировал, делал только то, что ему интересно, а именно, гулял по улицам города, совершая правонарушения со своим друзьями, зачастую провоцируя как подростков, так и взрослых граждан на конфликты, домой возвращался поздно ночью.



В школе он тоже зарекомендовал себя с отрицательной стороны, состоит на внутришкольном учете, дружеских отношений в классе не поддерживает, вне школы тесно общается с подростками, склонными к совершению преступлений и правонарушений. На замечания и требования учителя отвечает отборным матом.



В зале суда мальчишка вел себя скромнее и даже попытался разжалобить судью и прокурора. На вопрос «Почему ты так себя ведешь?» ответил «Потому что мамы рядом нет…».



В связи совершением общественно опасного деяния, с целью предупреждения их дальнейшего совершения городской суд удовлетворил ходатайство начальника управления полиции о помещении подростка в ЦВСНП на срок до 30 суток. Постановление суда вступило в законную силу.



В настоящее время подросток находится в здании с решетками на окнах, и гуляет по двору ЦВСНП под присмотром сотрудников полиции.



Материалы об отказе в возбуждении уголовного дела направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Там будет рассмотрен вопрос о направлении ходатайства в суд о помещении школьника в специальное учебное заведение за пределами Камчатского края сроком до трех лет.





Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ,

общественностью и правовому обеспечению





