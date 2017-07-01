На 10 лет отправился в колонию житель Петропавловска-Камчатского, убивший молодую женщину

01.07.2017 20:13:12 (GMT+12)

Заместитель прокурора Камчатского края Максим Куликов поддержал в суде государственное обвинение по уголовному делу об убийстве.



Во вторник, 27 июня 2017 г., апелляционная инстанция Камчатского краевого суда оставила в силе приговор Петропавловск-Камчатского городского суда от 12 мая 2017 г. в отношении 34-летнего неработающего жителя Петропавловска-Камчатского. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



Судом первой инстанции установлено, что 18 июня 2016 г. в пятом часу утра, находясь в состоянии алкогольного опьянения на кухне квартиры, расположенной в доме № 3/1 по улице Фурманова в городе Петропавловске-Камчатском, в ходе конфликта с сожительницей, мужчина ножом нанес ей не менее 11 ударов в область груди. Разозлило его оскорбление, высказанное подругой, и несколько ударов кулаками и табуретом, нанесенных ею по его голове.



В результате массивной кровопотери смерть молодой женщины наступила на месте происшествия.

Поняв, что убил сожительницу, горожанин ножом нанес себе телесные повреждения с целью смягчить ответственность за содеянное.



В судебном заседании он признал свою вину, но от дачи показаний отказался, пояснив, что женщина в ходе конфликта сама нанесла ему ножом телесные повреждения в предплечье, шею и грудь.

Гособвинение доказало, что у подсудимого была возможность забрать нож у пьяной сожительницы, однако же, он убил ее.



Городской суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



В апелляционной жалобе адвокат подсудимого просил приговор суда изменить, признать обстоятельством, смягчающим наказание, раскаяние своего подзащитного, и уменьшить ему наказание.

Учитывая обстоятельства уголовного дела, тяжесть совершенного преступления, доводы жалобы защитника признаны судом апелляционной инстанции несостоятельными и оставлены без удовлетворения.



Приговор вступил в законную силу.



Лариса ШУНИНА, Старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ,

общественностью и правовому обеспечению



