Валерий Раенко: Камчатка была, есть и всегда будет единой!

01.07.2017 14:15:10 (GMT+12)
Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко поздравил камчатцев с 10-ой годовщиной создания Камчатского края. С праздничной трибуны на главной площади Петропавловска 1 июля спикер краевого парламента обратился к землякам:
«Шаг в будущее – вот чем на самом деле был исторический референдум 2007 года! Жители полуострова подтвердили - Камчатка была, есть и всегда будет единой! Это наш общий дом, и обустраивать его нужно вместе. Посмотрите, как преобразился родной край за эти 10 лет! Мы снова строим! Строим дороги и мосты, строим дома и социальные объекты! На днях всему миру открылись морские ворота нашей Камчатки –порт Петропавловска теперь может принимать даже большие круизные лайнеры! Мы открываем новые производства, возрождаем сельское хозяйство. И всё это делается вашими руками – руками тех, кто много лет назад на референдуме сказал твердое «да!», «единой Камчатке - быть!» Дорогие друзья! От всей души хочу пожелать вам любить Камчатку, сделать её комфортной для жизни и для работы, создавать семьи, растить детей. Камчатскому краю – движение только вперёд! А камчатцам – здоровья, счастья, стабильности и благополучия! С праздником!» - сказал Валерий Раенко.
Вместе с губернатором края Владимиром Илюхиным спикер краевого парламента вручил заслуженному художнику России Виталию Шохину нагрудный знак и удостоверение почетного жителя Камчатского края.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+