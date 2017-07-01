Валерий Раенко: Камчатка была, есть и всегда будет единой!

01.07.2017 14:15:10 (GMT+12)

Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко поздравил камчатцев с 10-ой годовщиной создания Камчатского края. С праздничной трибуны на главной площади Петропавловска 1 июля спикер краевого парламента обратился к землякам:



«Шаг в будущее – вот чем на самом деле был исторический референдум 2007 года! Жители полуострова подтвердили - Камчатка была, есть и всегда будет единой! Это наш общий дом, и обустраивать его нужно вместе. Посмотрите, как преобразился родной край за эти 10 лет! Мы снова строим! Строим дороги и мосты, строим дома и социальные объекты! На днях всему миру открылись морские ворота нашей Камчатки –порт Петропавловска теперь может принимать даже большие круизные лайнеры! Мы открываем новые производства, возрождаем сельское хозяйство. И всё это делается вашими руками – руками тех, кто много лет назад на референдуме сказал твердое «да!», «единой Камчатке - быть!» Дорогие друзья! От всей души хочу пожелать вам любить Камчатку, сделать её комфортной для жизни и для работы, создавать семьи, растить детей. Камчатскому краю – движение только вперёд! А камчатцам – здоровья, счастья, стабильности и благополучия! С праздником!» - сказал Валерий Раенко.



Вместе с губернатором края Владимиром Илюхиным спикер краевого парламента вручил заслуженному художнику России Виталию Шохину нагрудный знак и удостоверение почетного жителя Камчатского края.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.