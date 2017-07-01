Ирина Яровая: необходимо максимально снять все избыточные барьеры в организации круизного судоходства на Дальнем Востоке

01.07.2017 14:15:09 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5862



Заместитель председателя Государственной Думы, депутат от Камчатки Ирина Яровая проверила готовность морского порта Петропавловска-Камчатского работать в условиях разработанного ею закона о круизном судоходстве.



Вместе с заместителем председателя Правительства Камчатского края Юрием Зубарем, представителями Росморпорта, таможенных и пограничных служб, а также руководства самого порта Петропавловска она осмотрела недавно сданный после строительства морской вокзал, благоустроенную привокзальную площадь и реконструированный причал №5. Не смотря на то, что порт уже принял в этом сезоне два круизных судна, проверить в действии пункт пропуска через границу пока не довелось – оба судна пришли с открытой границей. Тем не менее, личный состав пограничной и таможенных служб отчитались о готовности работы пункта пропуска, где оборудованы зеленый коридор и 15 кабинок для прохода иностранных туристов. Ирина Яровая высоко оценила подготовку пункта. «Я посмотрела сегодня как организована работа внутри терминала - таможенная, пограничная служба. Это высокий качественный уровень, который абсолютно соответствует мировым стандартам», - сказала вице-спикер. Автор закона, который стал базовым для круизного судоходства в России, сообщила что продолжит курировать эту отрасль и добиваться её эффективности. «Сейчас важно, чтобы мы проработали с Правительством максимальное снятие любых административных барьеров. Мы уже перешли на упрощенную форму получения виз и паспортного контроля. То есть, мы сегодня максимальн6о создаем благоприятные условия для того, чтобы те, кто к нам приезжает - и наши российские и иностранные туристы - чувствовали себя долгожданными гостями», - сказала парламентарий. Яровая добавила, что прорабатывает в Минтрансом России проект стандартизации морских туристических маршрутов. «Я вообще сторонник того, чтобы у бизнеса была гарантия долгосрочного планирования, стратегия развития. Стандартизация маршрутов позволит бизнесу формировать туристический пакет, будучи уверенными, что планы не изменятся. Это важно и для развития региона, потому что мы тогда будем знать, какой будет поток туристов, какую дополнительную инфраструктуру создавать у нас на территории Камчатского края», - сказала вице-спикер Госдумы.



Яровая отметила, что первоначально не все восприняли оптимистично идею создания закона о круизном судоходстве. «Когда мы начинали прорабатывать тему круизного судоходства, для некоторых это выглядело очень экзотично. Такое отношение как раз вскрывает глубинные проблемы прошлого, оставшиеся в наследство. Потому что Дальний Восток не воспринимался как территория роста через развитие круизного судоходства. Но сейчас правильность нашего взгляда подтверждают запросы иностранных компаний. Мы сегодня уже имеем пакет заявок на то, чтобы осуществлять заход крупных лайнеров к нам на территорию порта Петропавловск-Камчатский. Поэтому мы сейчас через этот закон соединили пожелания других стран и заинтересованность нашей страны в том, чтобы дать такой туристический продукт. Я очень рада, что эта позиция была поддержана на уровне Правительства, её поддержал и Президент – закон вступил в силу. Законодательные основы мы создали, и сейчас работаем с региональными властями для того, чтобы программа круизного судоходства была реализована максимально качественно и удобно для людей», - отметила вице-спикер.



Юрий Зубарь сообщил депутату, что прилегающая к вокзалу территория будет развиваться дальше. Появится набережная, будут вынесены за пределы туристической зоны терминалы разгрузки угля. По словам заместителя Правительства края, Камчатка рассчитывает до 2019 года открыть пассажирское сообщение с регионами Дальнего Востока. «Есть поручение Президента Минтрансу на обращение губернатора края о строительстве, либо приобретении для Камчатки судна на морские перевозки на маршрутах Дальнего Востока – Владивосток, Магадан, Сахалин. Рассчитываем, что, максимум в 2019 году, этот вопрос будет решен», - сказал Зубарь.



Ирина Яровая отметила, что строительство морского вокзала в Петропавловске, реконструкция причальных стенок и старт кризног7о судоходства – это все осмысленная стратегия развития Дальнего Востока. «У каждого времени есть свои символы. Для современной Камчатки 2017 года строительство нового морвокзала – это хороший добрый знак и символ. Мы сегодня готовы к тому, чтобы встречать не просто гостей, а встречать современные большие лайнеры. Мы видим, что реконструкция, которая сейчас проведена, она стал возможна не вдруг. Это пошаговая, осмысленная стратегия развития Дальнего Востока», - сказала Яровая.



В Петропавловске-Камчатском морского вокзала не было фактически 25 лет. Именно столько времени он не принимал пассажирские суда. Иностранные пассажирские суда порт принимает вообще впервые. Для Камчатского края это абсолютно новый горизонт развития.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.