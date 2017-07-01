В Милькове сегодня

01.07.2017 14:44:01 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5861



Сегодня в Милькове жарко. И не только потому, что воздух прогрелся до 27 гоадусов. Но и потому, что шумит на Острожной поляне веселый праздник в честь 10-летия Камчатского края, совмещенный с Днем первой рыбы. Всех камчадалов с праздником! Благополучия и процветания, мира и добра!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.





