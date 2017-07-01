В Палане сегодня

01.07.2017 12:18:34 (GMT+12)

В Палане сегодня переменная облачность, без осадков. Все паланцы идут на берег реки, чтобы отметить 10-летние Камчатского края.



Всех с праздником!



Фото: Сергей МАНАЕНКОВ.