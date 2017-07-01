Ирина Яровая вручила выдающимся землякам благодарственные письма Государственной Думы

01.07.2017 09:48:59 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5860



Заместитель председателя Государственной Думы, наш депутат Ирина Яровая приняла участие в торжествах по случаю 10-летия объединения Корякского округа и Камчатской области. По её словам, этот юбилей Камчатский края встречает, открывая новые горизонты развития.



«Сегодня на руководстве края, на органах власти лежит очень большая ответственность! Наши уважаемые жители Камчатки доверили нам самое главное – принимать серьезные государственные решения, от которых зависит жизнь каждого камчатца, настоящее и будущее края. Наша задача сделать так, чтобы Камчатский край был одним целым с нашей огромной страной, а жители чувствовали себя счастливыми.



10 лет региона – это общая история развития России. Мы хорошо помним, что в начале 2000х Россия практически стояла на коленях. И все думали, что можно списать нас с политических и геополитических счетов. Страна могла потерять суверенитет. Был девальвирован самый главный духовно-нравственный смысл жизни - вера в свое Отечество. Была унижена и оскорблена армия. Всё это было! Но шаг за шагом наша страна шла вперед. И, прежде всего, потому что мы точно знали - мы не имеем права предать тех, кто доверил нам страну, предать предков. Тогда президент принял единственно верное решение – опираться на собственные силы и традиции нашего народа и нашей страны. Хочу с полной уверенностью вас заверить, что сегодня приоритет Дальнего Востока и Камчатки незыблем. И то, что сегодня порт Петропавловска встречает первые круизные лайнеры – это новые, но уверенные шаги в будущее Камчатки! То, что многонациональная Камчатка объединилась, что Корякский автономный округ не утратил свою идентичность и остался таким же необыкновенным и ярким, что культура коренных малочисленных народов не забыта и не потеряна, и что дружная камчатская семья трудится и верит в будущее – это и предопределило успех Камчатки. Наша малая родина всегда рожала тружеников, созидателей и героев. Так было и будет всегда!» - сказала Ирина Яровая. Отдельные слова поздравления она адресовала ветеранам. «Сила Камчатки в преемственности поколений. Камчатка существует не 10 лет, а намного больше. И низкий поклон всем поколениям, которые строили наш край! Кто в меру своих сил созидал, верил в будущее и любил малую родину. И привносил свой посильный вклад в то, чтобы наша камчатская земля процветала. Большая дружная камчатская семья – это все мы! И конечно, прежде всего, наше старшее поколение. От всего сердца хочу поклониться ветеранам, и сказать, что 10 лет победного развития Камчатки - это во многом, в том числе, благодаря вам! Благодаря тому могучему наследию, которое вы создавали, и тем победам, которые вы ковали.



Спасибо вам огромное!». Ирина Яровая в честь юбилея края вручила благодарственные письма Государственной Думы выдающимся землякам – ветерану трудового фронта, Почетному жителю Камчатского края Зое Краснощековой, историку-краеведу, Почетному гражданину Петропавловска-Камчатского Ирине Витер, заслуженному тренеру России, Почетному гражданину Петропавловска-Камчатского Людмиле Аграновской, руководителю Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства Камчатского края Марии Фунтиковой.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.