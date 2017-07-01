Борис Невзоров вручил первым лицам края приветственный адрес от Валентины Матвиенко

01.07.2017 09:48:59 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5859



Камчатский сенатор Борис Невзоров принял участие в торжественном собрании по случаю 10-летия создания Камчатского края, который состоялся в краевом театре драмы и комедии 30 июня. Он тепло поздравил земляков с исторической для региона датой.



«10 лет назад мы перевернули страницу истории, и все вместе выбрали для Камчатки путь развития и созидания. Объединившись, мы доказали, что у нас один дом, одна семья и одна судьба. И все эти десять лет сообща доказываем - когда мы едины, мы действительно непобедимы! Когда в начале 2000ых мы – депутаты – выступили с инициативой воссоединения искусственно разлученных регионов, нас услышал аппарат Президента. И затем поддержал Президент Владимир Владимирович Путин - на совещании он настойчиво попросил руководство двух субъектов оказать нам всемерную помощь в проведении референдума. Сегодня всем абсолютно понятно, что наш народ сделал тогда правильный исторический выбор. Мы уже порой даже не замечаем, что вырос новый микрорайон с благоустроенным жильем. Проезжая за несколько секунд по мостовым переходам через большие реки на пути в Усть-Камчатский район, мы уже забыли, что три-четыре года назад, когда не было мостов, чтобы попасть на другой берег уходило, в лучшем случае несколько часов, а то и вся ночь! В дальних поселках появился асфальт! Очень многое удалось за эти годы сделать. Уверен, что Камчатский край будет жемчужиной на карте Азиатско-Тихоокеанского региона и получит дополнительное развитие! А это означает благополучие для всех жителей края, новые возможности и перспективы для молодежи!», - сказал Борис Невзоров.



Он зачитал приветственный адрес от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, адресованный жителям Камчатки, губернатору Владимиру Илюхину и председателю краевого парламента Валерию Раенко.



«Этот праздник объединяет всех, кто по праву гордится своим прекрасным краем: его уникальной природой, богатой историей, культурной самобытностью, обычаями и традициями. Камчатский край является динамично развивающимся субъектом Российской Федерации! Здесь созданы крупные рыбохозяйственные и сельскохозяйственные комплексы, многое делается для осуществления социально-значимых программ и привлечения инвестиций в экономику, для повышения уровня жизни людей. Органами государственной власти ведется большая работа по развитию дальневосточных территорий. Уверена, что в дальнейшем энергия и целеустремленность жителей края будет направлена на раскрытие его потенциала, укрепление российской государственности! Желаю всем успехов и новых достижений на благо Камчатского края!» - говорится в послании Валентины Матвиенко.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.