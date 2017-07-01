Валерий Раенко вручил землякам награды краевого парламента в честь 10-летия Камчатского края

01.07.2017 09:48:59 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5858



Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко 30 июня в краевом театре принял участие в торжестве по случаю юбилея Камчатского края.



Спикер краевого парламента поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке исторического референдум, и всех, кто ковал успех объединенного региона эти 10 лет: «История не терпит сослагательного наклонения. Но сегодня , спустя 10 лет, мы все уверены в правильности выбора, который сделали жители полуострова на референдуме. Ведь мы помним в каком состоянии находился Камчатский край после развала Советского Союза. Главной мыслью каждой камчатской семьи, руководителя любого предприятия было одно – спасти и выжить! О том, чтобы строить и развивать не было даже и речи. Но камчатцы, сделав свой выбор на референдуме, переломили эту ситуацию и дали родному краю новую жизнь. Все, что мы построили за эти 10 лет – дороги, мосты, жилые дома, объекты социальной сферы, и многое другое – это логичное продолжение того самого выбора камчатцев. И сделали мы его вместе! Сегодня я хочу сказать слова искренней благодарности всем, кто эти 10 лет трудился не покладая рук на благо нашего края – строителям, рыбакам, дорожникам, аграриям, работникам социальной сферы, социально-ответственному бизнесу, и вообще всем нашим камчатцам!», - сказал Валерий Раенко.



Он пожелал землякам мира, добра и благополучия, а также вручил передовикам ряда предприятий и организаций награды краевого парламента.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.