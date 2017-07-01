В Петропавловске-Камчатском горожане подключились к реализации программы «Доступная среда»

01.07.2017 09:48:58 (GMT+12)

В Петропавловске-Камчатском начинается работа по сбору информации о местах, где требуется установка пандусов, съездов, понижение бордюров. Об этом рассказал Глава города Виталий Иваненко.



Он подчеркнул, что инициатива по сбору информации о самых востребованных объектах, требующих реконструкции для людей с ограниченными возможностями, принадлежит горожанам.



«Сегодня мы можем говорить о позитивной практике привлечения неравнодушных граждан к решению общегородских задач. В мобильных приложениях WhatsApp в городе созданы группы, сформированные жителями города по собственной инициативе. Группы формируются и по территориальному принципу, и по тематическому. Среди них: «Безопасная среда», «ЖКХ-онлайн», «Град Петра и Павла». В одной из таких групп недавно возникла тема о трудностях передвижения в городе людей с ограниченными возможностями. Это действительно большая проблема», - сказал Виталий Иваненко.



В настоящее время работа проводится в группах приложения WhatsApp. Информация собирается администраторами групп. На основе собранной информации будут сформированы объекты, которые можно будет реконструировать в рамках программы «Доступная среда».



«Сразу скажу, что процесс этот не мгновенный, но очень реальный», - добавил Виталий Иваненко.



Итак, схема подачи информации в группы:



1) Наименование объекта с его характеристикой; (соц объект, ТЦ, магазин и др)



2) Место расположения адресно и привязка к району;



3) Текст всегда отдельно от фото;



4) Фото объекта и места установки пандуса, съездов и других элементах;



5) Дата сбора информации.



Все собранные данные будут рассмотрены общественной комиссией под патронажем главы города. Общественная комиссия будет определять очередность проведения работ.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.