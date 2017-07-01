Сергей Смирнов поздравил жителей Петропавловска-Камчатского с праздником

01.07.2017 09:48:58 (GMT+12)
Председатель Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа Сергей Смирнов и депутаты поздравляют горожан с 10-летием со дня образования Камчатского края!
Уважаемые камчатцы! 1 июля мы отмечаем 10 лет со дня образования субъекта Российской Федерации – Камчатского края. Эта памятная дата объединяет всех жителей полуострова в стремлении реализовать задачи социально-экономического развития нашего региона, сохраняя при этом его славные традиции.
Сегодня Камчатский край не только самый восточный форпост нашей страны, но и регион с большими перспективами и высокой инвестиционной привлекательностью. И в этом, конечно, заслуга наших земляков. Всех, кто честно трудится на крупных промышленных предприятиях, в сфере малого и среднего бизнеса, в аграрном секторе, в учреждениях здравоохранения, образования и культуры, кто поддерживает правопорядок и защищает наш покой.
Камчатский край – наш родной дом, который в меру сил мы пытаемся обустроить, наполнить теплом, любовью, достатком. Мы гордимся его удивительной природой, богатой историей, многонациональным добрососедством, культурными традициями. Мы ценим мощный экономический и социальный потенциал, созданный предыдущими поколениями, и стараемся преумножать его. Беречь природные богатства для будущих поколений. Здоровья вам, дорогие земляки, счастья, благополучия, новых достижений и успешной работы на благо родной земли.
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