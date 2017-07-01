Борис Невзоров поздравил земляков с Днем рождения края

01.07.2017 09:48:58 (GMT+12)

Дорогие, уважаемые земляки!



Сердечно поздравляю с 10-ой годовщиной воссоединения родного края!



В этот день на душе особенное чувство теплоты и гордости за камчатский народ. Десять лет назад мы все объединились, чтобы подтвердить: Камчатка – наш общий дом, общая судьба. Пожалуй, впервые в новейшей истории полуострова мы осознали и доказали, что когда едины – действительно, непобедимы! И вместе перевернули станицу истории, выбрав путь развития, созидания и укрепления.



Когда в начале двухтысячных мы с группой депутатов начали продвигать идею объединения области и Корякского автономного округа, обе территории находились в сильнейшей стагнации. Было ясно, что полуостров надо спасать. Благо, нас поддержал Президент Владимир Владимирович Путин и обязал подключиться к подготовке референдума находившихся тогда у власти руководителей Камчатской области и Корякии.



Сейчас мы понимаем, что исторический выбор жителей оказался абсолютно верным. Камчатка развивается семимильными шагами. Уже давно не удивляют новые жилые массивы и детские сады, мосты через полноводные реки и асфальт в далекой глубинке. Сегодня новый морской вокзал принимает огромные океанские лайнеры, запускаются десятки новых производств, строятся фешенебельные курорты. Наш край на пороге того, чтобы стать важной торгово-эконмической точкой на карте Азиатско-Тихоокеанского региона. А это – новое качество жизни, серьезные перспективы и возможности для каждой камчаткой семьи. Уверен, общими усилиями мы обеспечим процветание любимого края! Желаю с оптимизмом смотреть в завтрашний день, удачи во всех начинаниях, бодрости духа и крепкого здоровья! С праздником! Вперед Россия, Камчатка – вперед!



Борис НЕВЗОРОВ,

Член Совета Федерации, заместитель председателя

Комитета по конституционному законодательству и

государственному строительству.