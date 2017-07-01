Валерий Раенко поздравил земляков с 10-летием воссоединения Камчатского края

01.07.2017 09:48:57 (GMT+12)
Дорогие друзья! Земляки!
От имени краевого парламента, регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сердечно поздравляю с десятилетием воссоединения Камчатского края!
Приняв такое эпохальное решение, жители Камчатской области и Корякского округа на референдуме 1 июля 2007 года подтвердили свое намерение жить вместе, трудиться на благо объединённого края, идти вперед.
За такой короткий период всем нам вместе удалось достичь серьезных результатов. Наш регион взял высокие темпы в развитии и не сбавляет их на протяжении десяти лет. Мы строим жилье и дороги, школы и детские сады, культурные и спортивные объекты, развиваем экономику и привлекаем инвесторов. Во всех уголках края люди ощутили, что жизнь меняется к лучшему. Уверен, что это только начало успешного пути к процветанию региона.
Дорогие земляки! Вашими руками создается новая, благополучная, комфортная Камчатка! Спасибо всем, кто вносит свой трудовой вклад в развитие края, кто не боится трудностей и обустраивает родную землю! Желаю новых успехов в труде на благо родной земли!
Крепкого всем здоровья, радости, оптимизма и удачи во всем! С праздником!
Валерий РАЕНКО,
Председатель Законодательного Собрания Камчатского края,
Секретарь регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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