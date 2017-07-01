Камчатский метеокомментарий, 1 июля (182/183)

01.07.2017 09:23:49 (GMT+12)
В 9.00 в Петропавловске-Камчатском было +13°C, переменная облачность, ветер северо-западный, 2 м/с, атмосферное давление: 737 мм рт. ст., относительная влажность: 69%.
Предварительный прогноз:
День: +21°С, небольшая облачность.
Вечер: +17°С, облачно с прояснениями.
Геомагнитная обстановка: 9 — 12 — нет заметных возмущений; 12 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.
Долгота светового дня: 16’51’’ (-2”).
Луна: 57%, растущая.
В этот день, 1 июля в Петропавловске-Камчатском самая жаркая погода, +34 была в 1995 г.
Самая холодная погода, +1 была в 1900 г.
Сегодня — Феодул.
Народ связывал праздник Феодула с подготовкой к жатве. Говорили: "Федул на двор заглянул—пора серпы зубить (точить), к жнитву готовятся загодя". А коли рыбку ловить, то летом лучший клев бывает вслед за рассветом, средний — вечером и худший — среди дня.
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 1 июля, 8.15 (кмч).
Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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