Камчатский метеокомментарий, 1 июля (182/183)

01.07.2017 09:23:49 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 1 июля (182/183)

В 9.00 в Петропавловске-Камчатском было +13°C, переменная облачность, ветер северо-западный, 2 м/с, атмосферное давление: 737 мм рт. ст., относительная влажность: 69%.

Предварительный прогноз:

День: +21°С, небольшая облачность.

Вечер: +17°С, облачно с прояснениями.

Геомагнитная обстановка: 9 — 12 — нет заметных возмущений; 12 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.

Долгота светового дня:  16’51’’ (-2”).

Луна: 57%, растущая.

В этот день, 1 июля в Петропавловске-Камчатском самая жаркая погода, +34 была в 1995 г.
Самая холодная погода, +1 была в 1900 г.

Сегодня — Феодул.

Народ связывал праздник Феодула с подготовкой к жатве. Говорили: "Федул на двор заглянул—пора серпы зубить (точить), к жнитву готовятся загодя". А коли рыбку ловить, то летом лучший клев бывает вслед за рассветом, средний — вечером и худший — среди дня.
    
Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса),  1 июля, 8.15 (кмч).

Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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