Камчатский метеокомментарий, 1 июля (182/183)

01.07.2017 09:23:49 (GMT+12)

В 9.00 в Петропавловске-Камчатском было +13°C, переменная облачность, ветер северо-западный, 2 м/с, атмосферное давление: 737 мм рт. ст., относительная влажность: 69%.



Предварительный прогноз:



День: +21°С, небольшая облачность.



Вечер: +17°С, облачно с прояснениями.



Геомагнитная обстановка: 9 — 12 — нет заметных возмущений; 12 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.



Долгота светового дня: 16’51’’ (-2”).



Луна: 57%, растущая.



В этот день, 1 июля в Петропавловске-Камчатском самая жаркая погода, +34 была в 1995 г.

Самая холодная погода, +1 была в 1900 г.



Сегодня — Феодул.



Народ связывал праздник Феодула с подготовкой к жатве. Говорили: "Федул на двор заглянул—пора серпы зубить (точить), к жнитву готовятся загодя". А коли рыбку ловить, то летом лучший клев бывает вслед за рассветом, средний — вечером и худший — среди дня.



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 1 июля, 8.15 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».

