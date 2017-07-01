Клептомания или "криминальный талант"?

01.07.2017 09:16:08 (GMT+12)
26-летняя жительница г. Елизово заявила о краже из своего автомобиля.
Вечером 27 июня она приехала в один из поселков Елизовского района, оставила транспортное средство незапертым, а когда вернулась, обнаружила, что из салона пропал бумажник с денежными средствами в размере 6000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение дежурный суток полицейскими по подозрению в совершении преступления был задержан 13-летний школьник. Часть похищенных денег он все же успел потратить.
В ходе проверки установлено, что задержанный причастен к другой аналогичной краже, совершенной в том же поселке. 20-летний владелец «Субару» ненадолго отлучился в магазин, оставив в иномарке сотовый телефон. Забытую вещь через боковое стекло приметил несовершеннолетний злоумышленник, он стал поочерёдно дергать ручки дверей автомобиля, одна из которых оказалась незапертой. Проникнув в салон, парень схватил мобильный и убежал. Похищенный телефон изъят и возвращен владельцу.
По обоим фактам проводится проверка. Известно, что подросток на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоит, воспитывается в полной и благополучной семье. Мерой процессуального принуждения подозреваемому избрано обязательство о явке.
И в том и в другом случае автотранспортные средства не были оборудованы системами сигнализации, потерпевшие оставили свои автомобили открытыми, чем и воспользовался злоумышленник.
Полиция напоминает автомобилистам: проявляйте бдительность. Помните, любая вещь, даже незначительная для вас, может стать причиной разбития стекла или сломанного замка. При выходе из автомашины, даже на короткое время, не оставляйте в ней ценные вещи, убедитесь, что все двери и окна закрыты.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю
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