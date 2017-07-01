Добрый вечер, Камчатка!

01.07.2017 08:14:47 (GMT+12)
Сегодня суббота, 1 июля 2017 года. По старому стилю 18 июня.
Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула (70–79).
Прп. Леонтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах (XIV).
Сщмчч. Василия Смирнова, Александра Крутицкого, Василия Крылова и Сергия Кроткова пресвитеров, прмч. Никанора Морозкина (1938). Обре́тение мощей свт. Виктора исп., еп. Глазовского (1997).
Боголюбской иконы Божией Матери, в Боголюбове Владимирской обл. (1157). Чтимые списки с Боголюбской иконы Божией Матери: Зимаровская (XIII) и Московская (1157). Сретение Пюхтицкой иконы Божией Матери, именуемой «У источника» (1946).
По мусульманскому календарю — 7 шауваля [X] 1438 г. хиджры.
По еврейскому календарю — 7 таммуза 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
Международный день кооперативов.
День ветеранов боевых действий.
День празднования добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства.
Праздники России
День празднования добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства Столица — Улан-Удэ 1 июля 2011 года с размахом отмечалось 350-летие добровольного вхождения Бурятии в состав России. Эта праздничная дата утверждена законом Республики Бурятия от 11 марта 2011 года «О Дне празднования 350-летия добровольного...
День работника прокуратуры Армении.
День налогового работника Кыргызстана.
День Канады.
День образования Коммунистической партии Китая.
1 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ
1535 В Лондоне состоялся судебный процесс над Томасом Мором, завершившийся смертным приговором.
1661 Подписан Кардисский мир России со Швецией.
1751 Вышел в свет первый том первой в мире «Энциклопедии».
1862 Основана Российская Государственная библиотека.
1904 Открылись III летние Олимпийские игры в Сент-Луисе (США).
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1646 Готфрид Лейбниц, немецкий философ, математик, физик.
1889 Вера Мухина, советский скульптор и художник, народный художник СССР.
1896 Павел Антокольский, русский поэт, переводчик, актер и режиссер театра.
1908 Эсте Лаудер, американская бизнес-леди, основательница косметической империи Estee Lauder.
1911 Сергей Соколов, советский военачальник, Маршал Советского Союза.
1916 Иосиф Шкловский, советский астроном, астрофизик, член-корреспондент АН СССР, писатель.
1925 Клара Лучко, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР.
1934 Сидни Поллак, американский кинорежиссер, актер и продюсер.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+