Добрый вечер, Камчатка!

01.07.2017 08:14:47 (GMT+12)

Добрый вечер, Камчатка!

Сегодня суббота, 1 июля 2017 года. По старому стилю 18 июня.

Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула (70–79).

Прп. Леонтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах (XIV).

Сщмчч. Василия Смирнова, Александра Крутицкого, Василия Крылова и Сергия Кроткова пресвитеров, прмч. Никанора Морозкина (1938). Обре́тение мощей свт. Виктора исп., еп. Глазовского (1997).

Боголюбской иконы Божией Матери, в Боголюбове Владимирской обл. (1157). Чтимые списки с Боголюбской иконы Божией Матери: Зимаровская (XIII) и Московская (1157). Сретение Пюхтицкой иконы Божией Матери, именуемой «У источника» (1946).

По мусульманскому календарю — 7 шауваля [X] 1438 г. хиджры.

По еврейскому календарю — 7 таммуза 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

Международный день кооперативов.

День ветеранов боевых действий.

День празднования добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства.

  Праздники России
День празднования добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства Столица — Улан-Удэ 1 июля 2011 года с размахом отмечалось 350-летие добровольного вхождения Бурятии в состав России. Эта праздничная дата утверждена законом Республики Бурятия от 11 марта 2011 года «О Дне празднования 350-летия добровольного...  

День работника прокуратуры Армении.

День налогового работника Кыргызстана.

День Канады.

День образования Коммунистической партии Китая.

1 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ

1535  В Лондоне состоялся судебный процесс над Томасом Мором, завершившийся смертным приговором.

1661  Подписан Кардисский мир России со Швецией.

1751  Вышел в свет первый том первой в мире «Энциклопедии».

1862  Основана Российская Государственная библиотека.

1904  Открылись III летние Олимпийские игры в Сент-Луисе (США).
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1646  Готфрид Лейбниц, немецкий философ, математик, физик.

1889  Вера Мухина, советский скульптор и художник, народный художник СССР.  

1896  Павел Антокольский, русский поэт, переводчик, актер и режиссер театра.  

1908  Эсте Лаудер, американская бизнес-леди, основательница косметической империи Estee Lauder.  

1911  Сергей Соколов, советский военачальник, Маршал Советского Союза.

1916  Иосиф Шкловский, советский астроном, астрофизик, член-корреспондент АН СССР, писатель.  

1925  Клара Лучко, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР.  

1934 Сидни Поллак, американский кинорежиссер, актер и продюсер.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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