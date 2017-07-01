Добрый вечер, Камчатка!

01.07.2017 08:14:47 (GMT+12)

Сегодня суббота, 1 июля 2017 года. По старому стилю 18 июня.



Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула (70–79).



Прп. Леонтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах (XIV).



Сщмчч. Василия Смирнова, Александра Крутицкого, Василия Крылова и Сергия Кроткова пресвитеров, прмч. Никанора Морозкина (1938). Обре́тение мощей свт. Виктора исп., еп. Глазовского (1997).



Боголюбской иконы Божией Матери, в Боголюбове Владимирской обл. (1157). Чтимые списки с Боголюбской иконы Божией Матери: Зимаровская (XIII) и Московская (1157). Сретение Пюхтицкой иконы Божией Матери, именуемой «У источника» (1946).



По мусульманскому календарю — 7 шауваля [X] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 7 таммуза 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Международный день кооперативов.



День ветеранов боевых действий.



День празднования добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства.



Праздники России

День празднования добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства Столица — Улан-Удэ 1 июля 2011 года с размахом отмечалось 350-летие добровольного вхождения Бурятии в состав России. Эта праздничная дата утверждена законом Республики Бурятия от 11 марта 2011 года «О Дне празднования 350-летия добровольного...



День работника прокуратуры Армении.



День налогового работника Кыргызстана.



День Канады.



День образования Коммунистической партии Китая.



1 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ



1535 В Лондоне состоялся судебный процесс над Томасом Мором, завершившийся смертным приговором.



1661 Подписан Кардисский мир России со Швецией.



1751 Вышел в свет первый том первой в мире «Энциклопедии».



1862 Основана Российская Государственная библиотека.



1904 Открылись III летние Олимпийские игры в Сент-Луисе (США).

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1646 Готфрид Лейбниц, немецкий философ, математик, физик.



1889 Вера Мухина, советский скульптор и художник, народный художник СССР.



1896 Павел Антокольский, русский поэт, переводчик, актер и режиссер театра.



1908 Эсте Лаудер, американская бизнес-леди, основательница косметической империи Estee Lauder.



1911 Сергей Соколов, советский военачальник, Маршал Советского Союза.



1916 Иосиф Шкловский, советский астроном, астрофизик, член-корреспондент АН СССР, писатель.



1925 Клара Лучко, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР.



1934 Сидни Поллак, американский кинорежиссер, актер и продюсер.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



