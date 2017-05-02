Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 3 мая 2017 года

02.05.2017 20:41:45 (GMT+12)

Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 3 мая 2017 года

ПОЖАР НА ПЛОЩАДИ. Как в Петропавловске укрощали «красного петуха»?

ТРЕЩИНА В ПАМЯТИ. Почему за ветеранов войны обидно?

РУБЕЦ В СЕРДЦЕ. Кто поворачивает историю вспять?

ГОСЭКЗАМЕНЫ НА НОСУ.  Можно ли бороться с махинациями на ЕГЭ?

ЗЛАЯ ТЁТКА И ЗАКОН. Нужна ли реформа в органах опеки?

Об этом и многом другом – читайте в номере еженедельника «Аргументы и факты – Камчатка», который в продаже с 3 мая. Спрашивайте газету в киосках прессы и у распространителей!

www.kamchatka.aif.ru



«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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