Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 3 мая 2017 года

02.05.2017 20:41:45 (GMT+12)

ПОЖАР НА ПЛОЩАДИ. Как в Петропавловске укрощали «красного петуха»?



ТРЕЩИНА В ПАМЯТИ. Почему за ветеранов войны обидно?



РУБЕЦ В СЕРДЦЕ. Кто поворачивает историю вспять?



ГОСЭКЗАМЕНЫ НА НОСУ. Можно ли бороться с махинациями на ЕГЭ?



ЗЛАЯ ТЁТКА И ЗАКОН. Нужна ли реформа в органах опеки?



Об этом и многом другом – читайте в номере еженедельника «Аргументы и факты – Камчатка», который в продаже с 3 мая. Спрашивайте газету в киосках прессы и у распространителей!



www.kamchatka.aif.ru







